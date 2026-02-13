Les actions d'Airbnb grimpent car la demande de séjours haut de gamme persiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 février - ** Les actions de la société de location de vacances Airbnb ABNB.O augmentent de 4,11 % à 120,73 $ avant le marché ** La société devient la dernière entreprise de voyage à mettre en évidence la demande constante de séjours haut de gamme, même si les voyageurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses
** Baird s'attend à ce qu'ABNB "continue d'augmenter ses listes d'hôtels et soutienne l'expansion des produits et l'expansion mondiale avec un marketing plus agressif" ** B. Riley estime que l'offre unique aux consommateurs et l'innovation rapide d'ABNB lui permettent d'être bien placée à mesure que l'IA devient plus centrale
** ABNB prévoit des revenus entre 2,59 et 2,63 milliards de dollars pour le premier trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 2,53 milliards de dollars
** 42 analystes estiment que l'action est "conservée" en moyenne; la prévision médiane est de 148,52 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 14,55% depuis le début de l'année
