Les actions chutent, la hausse des prix de l'énergie ravivant les craintes d'inflation

Les indices boursiers du monde entier ont chuté tandis que le dollar a augmenté mardi, alors que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient a créé une demande de valeurs refuges et a poussé les prix du pétrole à la hausse, exacerbant les inquiétudes des investisseurs au sujet de l'inflation. Les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé en hausse de plus de 4 % après avoir atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 2024 après que l'Iran a perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde passe habituellement. La guerre , qui en est à son quatrième jour, s'est intensifiée alors que les forces israéliennes et américaines ont bombardé des cibles à travers l'Iran , provoquant des frappes de représailles iraniennes autour du Golfe tandis qu'Israël a également attaqué le Liban. Mardi, le président américain Donald Trump a cherché à justifier une vaste guerre ouverte contre l'Iran en disant qu'il avait "le sentiment" que l'Iran attaquerait après l'échec des négociations nucléaires. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé un complexe iranien visant à développer les "capacités nécessaires" à la fabrication d'armes nucléaires, sans fournir de preuves. Les indices de Wall Street ont réduit leurs pertes et ont clôturé en baisse de 1 % ou moins. Les actions européennes ont clôturé en baisse de plus de 3 % et l'indice MSCI Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a terminé en baisse de 3,5 %. La Corée du Sud a été à l'origine des baisses sur les marchés asiatiques, la faiblesse du won ayant contribué à faire chuter le KOSPI .KS11 de 7,2 %. "L'impact disproportionné de cette guerre sur l'Europe et les autres pays importateurs de pétrole est réellement mis en évidence sur les marchés", a déclaré Kevin Gordon, responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomiques chez Charles Schwab, à New York. Sur les marchés pétroliers, le brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 4,7%, soit 3,33 dollars, à 74,56 dollars le baril, son plus haut niveau depuis juin, après avoir augmenté de plus de 6% lundi, et le Brent LCOc1 a terminé à 81,40 dollars le baril, en hausse de 4,71%, soit 3,66 dollars, sur la journée, après un rallye de 6,7% lors de la session précédente. "Ces dégâts sont dus au fait que la guerre continue de s'étendre", a déclaré M. Gordon de Schwab, mais il a averti que le marché est actuellement principalement guidé par les titres des journaux et que "le potentiel de chocs dans certaines parties du marché est très élevé, à cause de cela". A Wall Street , les indices ont perdu du terrain mais ont clôturé bien au-dessus de leurs plus bas de la séance. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 403,51 points, soit 0,83%, à 48 501,27, le S&P 500 .SPX a perdu 64,99 points, soit 0,94%, à 6 816,63 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 232,17 points, soit 1,02%, à 22 516,69. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 20,05 points, soit 1,91%, à 1 029,78 tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 3,08% après avoir atteint son niveau le plus bas depuis fin janvier. L'indice de volatilité du Cboe .VIX , également connu comme la jauge de la peur à Wall Street, a clôturé en hausse de 2,13 points à 23,57 pour son plus haut niveau de clôture depuis le 20 novembre. Son plus haut niveau en séance était de 28,15. En examinant les tendances qui ont suivi les actions militaires passées, Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, a déclaré que les attentes en matière d'inflation ont tendance à culminer dans les 20 premiers jours de transactions après le début des conflits, mais a noté que "pour l'instant, cependant, il s'agit de l'incertitude." "La tendance à l'élargissement se porte mieux, du moins sur une base relative, la valeur surpassant la croissance. Mais dans l'ensemble, l'appétit pour le risque est plus faible alors que l'Iran frappe des cibles non militaires avec des drones et s'en prend à des installations pétrolières régionales tout en essayant de semer le chaos." LES OBLIGATIONS EN SOURDINE, LE DOLLAR EN DEMANDE Les rendements des obligations du Trésor américain se sont éloignés des sommets atteints en séance. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,1 point de base à 4,063%, contre 4,052% lundi en fin de journée. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,6 point de base à 4,7049% et le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 3,508%, contre 3,487% lundi en fin de journée. En ce qui concerne les devises ,le dollar américain a atteint des sommets plurimensuels contre l'euro, la livre sterling et le yen, les investisseurs recherchant des actifs sûrs et s'inquiétant d'une inflation mondiale prolongée. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,53% à 99,04, avec l'euro EUR= en baisse de 0,63% à 1,1613 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,22% à 157,68 tandis que la livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,34% à 1,3359 dollar. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 2,16% à 67 937,94 dollars. L'OR PERD DE SON ÉCLAT La flambée des prix de l'énergie complique également les efforts de la Réserve fédérale pour maintenir l'inflation sous contrôle, les décideurs politiques montrant déjà des signes de division autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie américaine. Les États-Unis prendront des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie due à la flambée du prix du pétrole, a déclaré lundi le secrétaire d'État Marco Rubio. Lundi, les données manufacturières de l'ISM ont montré que l'activité américaine a augmenté régulièrement en février, mais un indicateur des prix à la production a atteint son plus haut niveau depuis près de 3 ans et demi en raison des tarifs douaniers, soulignant la pression à la hausse sur l'inflation avant même les attaques contre l'Iran. En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont été affaiblis par un dollar plus fort et des perspectives de réduction des taux d'intérêt qui s'estompent. L'or au comptant XAU= a chuté de 4,56% à 5 083,94 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 3,63% à 5 102,00 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a chuté de 8,48% à 81,85 dollars l'once, atteignant son niveau le plus bas depuis le 20 février.