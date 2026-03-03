 Aller au contenu principal
Les actions chutent, la hausse des prix de l'énergie ravivant les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 23:25

Les indices boursiers du
monde entier ont chuté tandis que le dollar a augmenté mardi,
alors que l'aggravation du conflit  au Moyen-Orient a créé
une demande de valeurs refuges et a poussé les prix du pétrole à
la hausse, exacerbant les inquiétudes des investisseurs au sujet
de l'inflation. 
     Les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé en
hausse de plus de 4 % après avoir atteint leurs niveaux les plus
élevés depuis 2024 après que l'Iran a perturbé la navigation
dans le détroit d'Ormuz, par lequel un cinquième du pétrole et
du gaz naturel liquéfié du monde passe habituellement. La guerre
, qui en est à son quatrième jour, s'est intensifiée alors
que les forces israéliennes et américaines ont bombardé des
cibles à travers l'Iran , provoquant des frappes de
représailles iraniennes autour du Golfe tandis qu'Israël a
également attaqué le Liban. 
Mardi, le président américain Donald Trump a cherché à justifier
 une vaste guerre ouverte contre l'Iran en disant qu'il
avait "le sentiment" que l'Iran attaquerait après l'échec des
négociations nucléaires.
L'armée israélienne a déclaré avoir frappé un complexe iranien
 visant à développer les "capacités nécessaires" à la
fabrication d'armes nucléaires, sans fournir de preuves.
Les indices de Wall Street ont réduit leurs pertes et ont
clôturé en baisse de 1 % ou moins. Les actions européennes
 ont clôturé en baisse de plus de 3 % et l'indice MSCI
Asie-Pacifique  .MIAP00000PUS  a terminé en baisse de 3,5 %. La
Corée du Sud  a été à l'origine des baisses sur les
marchés asiatiques, la faiblesse du won ayant contribué à faire
chuter le KOSPI  .KS11   de 7,2 %.
    "L'impact disproportionné de cette guerre sur l'Europe et
les autres pays importateurs de pétrole est réellement mis en
évidence sur les marchés", a déclaré Kevin Gordon, responsable
de la recherche et de la stratégie macroéconomiques chez Charles
Schwab, à New York.
Sur les marchés pétroliers, le brut américain  CLc1  s'est
établi en hausse de 4,7%, soit 3,33 dollars, à 74,56 dollars le
baril, son plus haut niveau depuis juin, après avoir augmenté de
plus de 6% lundi, et le Brent  LCOc1  a terminé à 81,40 dollars
le baril, en hausse de 4,71%, soit 3,66 dollars, sur la journée,
après un rallye de 6,7% lors de la session précédente. 
    "Ces dégâts sont dus au fait que la guerre continue de
s'étendre", a déclaré M. Gordon de Schwab, mais il a averti que
le marché est actuellement principalement guidé par les titres
des journaux et que "le potentiel de chocs dans certaines
parties du marché est très élevé, à cause de cela". 
A Wall Street , les indices ont perdu du terrain mais ont
clôturé bien au-dessus de leurs plus bas de la séance. Le Dow
Jones Industrial Average  .DJI  a perdu 403,51 points, soit
0,83%, à 48 501,27, le S&P 500  .SPX  a perdu 64,99 points, soit
0,94%, à 6 816,63 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 232,17
points, soit 1,02%, à 22 516,69. 
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
20,05 points, soit 1,91%, à 1 029,78 tandis que l'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a terminé en baisse de 3,08%
après avoir atteint son niveau le plus bas depuis fin janvier.
  
     L'indice de volatilité du Cboe  .VIX , également connu
comme la jauge de la peur à Wall Street, a clôturé en hausse de
2,13 points à 23,57 pour son plus haut niveau de clôture depuis
le 20 novembre. Son plus haut niveau en séance était de 28,15.
  
     En examinant les tendances qui ont suivi les actions
militaires passées, Jack Ablin, directeur des investissements
chez Cresset Capital, a déclaré que les attentes en matière
d'inflation ont tendance à culminer dans les 20 premiers jours
de transactions après le début des conflits, mais a noté que
"pour l'instant, cependant, il s'agit de l'incertitude."
  
     "La tendance à l'élargissement se porte mieux, du moins sur
une base relative, la valeur surpassant la croissance. Mais dans
l'ensemble, l'appétit pour le risque est plus faible alors que
l'Iran frappe des cibles non militaires avec des drones et s'en
prend à des installations pétrolières régionales tout en
essayant de semer le chaos."
  
     
  
     LES OBLIGATIONS EN SOURDINE, LE DOLLAR EN DEMANDE
  
      Les rendements des obligations du Trésor américain 
se sont éloignés des sommets atteints en séance. Le rendement
des obligations américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a
augmenté de 1,1 point de base à 4,063%, contre 4,052% lundi en
fin de journée.
     Le rendement de l'obligation à 30 ans  US30YT=RR  a
augmenté de 0,6 point de base à 4,7049% et le rendement de
l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue généralement en
fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve
fédérale, a augmenté de 2,1 points de base à 3,508%, contre
3,487% lundi en fin de journée.
  
     En ce qui concerne les  devises ,le dollar américain
a atteint des sommets plurimensuels contre l'euro, la livre
sterling et le yen, les investisseurs recherchant des actifs
sûrs et s'inquiétant d'une inflation mondiale prolongée.
     L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
augmenté de 0,53% à 99,04, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,63%
à 1,1613 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,22% à 157,68 tandis que la livre sterling  GBP=  s'est
affaiblie de 0,34% à 1,3359 dollar.
     Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC=  a chuté de
2,16% à 67 937,94 dollars.
  
    
    L'OR PERD DE SON ÉCLAT
  
La flambée des prix de l'énergie complique également les efforts
de la Réserve fédérale pour maintenir l'inflation sous contrôle,
les décideurs politiques montrant déjà des signes de division
 autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur
l'économie américaine. Les États-Unis prendront des mesures
 pour atténuer la hausse des prix de l'énergie due à la
flambée du prix du pétrole, a déclaré lundi le secrétaire d'État
Marco Rubio.
Lundi, les données manufacturières de l'ISM  ont montré
que l'activité américaine a augmenté régulièrement en février,
mais un indicateur des prix à la production a atteint son plus
haut niveau depuis près de 3 ans et demi en raison des tarifs
douaniers, soulignant la pression à la hausse sur l'inflation
avant même les attaques contre l'Iran.
    En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont
été affaiblis par un dollar plus fort et des perspectives de
réduction des taux d'intérêt qui s'estompent.
  
     L'or au comptant  XAU=  a chuté de 4,56% à 5 083,94 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont
baissé de 3,63% à 5 102,00 dollars l'once. L'argent au comptant
 XAG=  a chuté de 8,48% à 81,85 dollars l'once, atteignant son
niveau le plus bas depuis le 20 février.

Valeurs associées

Argent
82,16 USD Six - Forex 1 -8,32%
BTC/USD
68 344,8900 USD CryptoCompare -1,49%
CHARLES SCHWAB
95,250 USD NYSE -0,23%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 501,27 Pts Index Ex -0,83%
EUR/USD SPOT
1,1613 USD Six - Forex 1 -0,65%
GBP/USD SPOT
1,3352 Six - Forex 1 -0,39%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 516,69 Pts Index Ex -1,02%
Or
5 088,40 USD Six - Forex 1 -4,41%
Pétrole Brent
82,06 USD Ice Europ +5,11%
Pétrole WTI
74,95 USD Ice Europ +5,13%
S&P 500 INDEX
6 816,63 Pts CBOE -0,94%
STOXX Europe 600
604,44 Pts DJ STOXX -3,08%
USA BENCHMARK 10A
4,108 Rates +3,01%
USA BENCHMARK 2A
3,570 Rates +1,08%
USD/JPY SPOT
157,5770 Six - Forex 1 +0,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

