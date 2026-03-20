Les actions chinoises progressent et regagnent 4 000 points, alors que les actions solaires augmentent grâce au rapport de Tesla

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Les actions de la Chine continentale ont progressé vendredi, regagnant le niveau psychologiquement important de 4 000 points, soutenues par des gains dans les actions photovoltaïques suite à un rapport de Reuters selon lequel Tesla cherche à acheter de l'équipement solaire auprès d'entreprises chinoises.

** A la mi-journée, l'indice de référence Shanghai Composite

.SSEC était en hausse de 0,16%, tandis que l'indice des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a augmenté de près de 1%.

** Les actions photovoltaïques ont mené les gains, avec un sous-indice qui suit le secteur .CSI931151 progressant de 4,8%.

** Le secteur photovoltaïque a enregistré des gains importants après que Tesla TSLA.O a été signalé comme cherchant à acheter pour 2,9 milliards de dollars d'équipement à des fournisseurs chinois, y compris Suzhou Maxwell Technologies

300751.SZ , pour la fabrication de panneaux et de cellules solaires. Le directeur général Elon Musk a pour objectif d'ajouter 100 gigawatts de capacité solaire aux États-Unis.

** Pendant ce temps, la banque centrale chinoise a déclaré qu'elle utiliserait pleinement ses outils financiers pour "sauvegarder résolument les opérations stables des marchés boursiers, obligataires, des changes et autres marchés financiers", a déclaré la Banque populaire de Chine (PBOC) dans un communiqué publié jeudi.

** La guerre en Iran a suscité des inquiétudes sur les risques d'inflation et a ébranlé les marchés financiers mondiaux. Les principales banques centrales ont déclaré jeudi qu'elles étaient prêtes à faire face à toute poussée d'inflation avec une politique plus stricte, alors que l'escalade de la guerre en Iran a mis l'infrastructure énergétique vitale du Moyen-Orient dans la ligne de mire et a poussé les prix du carburant à la hausse.

** Plus tôt dans la session, la Chine a laissé inchangés ses taux de prêt préférentiels (LPRs pour le mois de mars, le 10ème mois consécutif, en ligne avec les attentes du marché, alors que la flambée des prix mondiaux du pétrole provoquée par la guerre assombrit les perspectives d'inflation.

** "Avec la Réserve fédérale limitée dans son cycle d'assouplissement et le dollar restant ferme, la PBOC est confrontée à un corridor de politique plus étroit, équilibrant le soutien de la croissance intérieure avec la stabilité des changes", a déclaré Byron Lam, économiste chez DBS.

** La hausse des coûts de l'énergie importée pourrait compliquer davantage l'assouplissement, car les décideurs politiques évaluent le soutien à la croissance par rapport aux risques d'inflation importée."

** A Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a glissé de 0,63%, tandis que les actions technologiques de la ville .HSTECH ont perdu 1,7%.