Les actions chinoises mettent fin à une baisse de trois jours grâce à l'optimisme suscité par les puces électroniques nationales

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché)

Les actions chinoises ont légèrement augmenté vendredi, mettant fin à une série de trois jours de pertes et inversant les pertes antérieures de la semaine, alors qu'un regain d'optimisme sur les fabricants de puces électroniques a stimulé le sentiment.

** L'indice composite de Shanghai .SSEC a clôturé en hausse de 0,7% à 3 902,81, marquant son premier gain quotidien après trois baisses consécutives et portant l'avance de la semaine à 0,4%.

** L'indice CSI 300 .CSI300 a augmenté de 0,8% et a gagné 1,3% cette semaine.

** A Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng Index .HSI a augmenté de 0,6% et a gagné 0,9% sur la semaine. L'indice technologique .HSTECH a ajouté 0,8%.

** Vendredi, Moore Threads 688795.SS - souvent appelé le "Nvidia chinois" - a été multiplié par cinq lors de ses débuts sur le marché , les investisseurs ayant parié que la société sanctionnée par les Etats-Unis profiterait de la volonté de Pékin de renforcer la production nationale de puces.

** Son démarrage explosif a suivi l'annonce qu'un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté jeudi un projet de loi visant à empêcher l'administration Trump d'assouplir les restrictions sur l'accès de la Chine aux puces d'IA avancées de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O pour les 2,5 prochaines années.

** Les percées technologiques de la Chine, ainsi que la "fierté nationale", dans un contexte de tensions géopolitiques, devraient rester le principal pilier du marché haussier lent au cours des 6 à 12 prochains mois, a déclaré Patrick Pan, stratège en actions chinoises chez Daiwa Capital Markets à Hong Kong.

** D'un point de vue à plus long terme, nous pensons que le récent repli des actions chinoises devrait avoir libéré une plus grande marge de manœuvre pour l'année prochaine", a-t-il déclaré dans une note.

** Le secteur de l'assurance .CSI399809 a également tiré le marché vers le haut vendredi, avec une hausse de 4,5% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 14 novembre, après que le régulateur du secteur ait déclaré qu'il abaisserait le facteur de risque pour les assureurs détenant certaines actions, une mesure qui pourrait réduire les exigences en matière de capital et libérer plus de fonds pour l'investissement.

** L'indice immobilier CSI 300 .CSI000952 était en baisse de 0,2%, poursuivant sa récente chute. Selon la dernière enquête de Reuters, les prix de l'immobilier en Chine devraient baisser de 3,7 % cette année et devraient chuter jusqu'en 2026 avant de se stabiliser en 2027.