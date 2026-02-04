Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire s'envolent après des rapports de visites de délégations envoyées par Elon Musk

Les actions solaires chinoises ont bondi dans les échanges matinaux mercredi après que les médias locaux ont rapporté des visites de délégations envoyées par Elon Musk dans diverses entreprises du secteur, quelques jours après qu'Elon Musk a annoncé des plans pour construire une production de cellules solaires à grande échelle aux États-Unis.

L'indice CSI All Share Solar Power Equipment Sub-Industry a augmenté de 6,8% à la pause déjeuner, tandis que l'indice CSI SH-HK-SZ Solar Power 50 était en hausse de 5,6%.

Une équipe envoyée par Elon Musk a récemment visité plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine, y compris celles impliquées dans l'équipement, les plaquettes de silicium, les modules de batterie et la technologie de la pérovskite, selon un article publié mardi par Sina Finance, un média privé chinois, qui cite des sources de l'industrie solaire chinoise. L'article ne cite aucune entreprise.

Peu après, le groupe de médias soutenu par l'État 21st Century Business Herald a rapporté que le géant chinois de l'énergie solaire JinkoSolar 688223.SS avait confirmé la visite d'une équipe envoyée par Elon Musk.

Les actions de JinkoSolar ont grimpé de 20 % mercredi pour atteindre leur limite quotidienne. Les actions de Trina Solar

688599.SS ont augmenté de 9 % dans les échanges de l'après-midi.

Tesla et JinkoSolar ont été contactés pour commenter les visites et n'ont pas encore répondu dans le peu de temps qui a précédé la publication de cet article.

Elon Musk a annoncé son intention de construire 100 gigawatts (GW) de cellules solaires aux États-Unis lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla la semaine dernière. Quelques jours plus tôt, à Davos, il avait déclaré que les États-Unis pourraient produire tous leurs besoins en électricité à partir de l'énergie solaire.

"Le potentiel de l'énergie solaire est sous-estimé", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous allons nous efforcer de produire 100 gigawatts de cellules solaires par an, en intégrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux panneaux solaires déjà finis."

Le marché américain de l'énergie solaire est fortement protégé par des droits de douane destinés à empêcher l'importation de panneaux et de cellules moins chers en provenance de Chine et d'Asie du Sud-Est, où de nombreuses entreprises chinoises possèdent des filiales.

Toutefois, de nombreux producteurs nationaux américains ont encore des liens avec des fabricants chinois.

Les États-Unis ont installé 11,7 gigawatts au troisième trimestre de l'année dernière, et plus de 30 GW ont été installés au cours des trois premiers trimestres.