'Les actions britanniques bénéficient de valorisations attractives" (Allianz GI)

(AOF) - "Alors que l'inflation semble maîtrisée et que les perspectives de croissance s'améliorent, les élections de juillet devraient offrir une occasion unique aux investisseurs de réévaluer les actions britanniques, bénéficiant de valorisations attractives et de perspectives de rendement solides", estime Simon Gergel, CIO UK Equities, en amont des élections britanniques du 4 juillet. "Les valorisations en berne et une possible inversion des sorties de capitaux des actifs britanniques sont deux facteurs qui boostent les perspectives de rendement des actions britanniques", ajoute-t-il.

Simon Gergel souligne que de nombreuses élections importantes auront lieu au cours des 12 prochains mois, notamment aux États-Unis, avec des résultats imprévisibles pouvant entraîner des politiques plus extrêmes.

Il considère que le " Royaume-Uni pourrait bientôt apparaître comme un havre de sécurité et de prévisibilité ". " Les investisseurs recherchent souvent la prévisibilité et évitent l'incertitude, rendant le marché boursier britannique plus attrayant dans les mois à venir ", souligne le gestionnaire d'actifs.