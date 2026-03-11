Les actions baissent, le dollar remonte après l'inflation américaine ; l'accent est mis sur le pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'inflation américaine augmente comme prévu en février, influençant le sentiment du marché

* Le conflit au Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant au commerce mondial de l'énergie et à l'inflation

* La hausse des rendements obligataires alimente les craintes de surchauffe du crédit privé et des investissements dans l'IA

(Les données sur l'inflation aux États-Unis sont mises à jour en permanence) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont baissé et le dollar est resté ferme mercredi, après que les données ont montré que l'inflation américaine a augmenté comme prévu en février, bien que la plupart des investisseurs se soient concentrés sur le prix du pétrole et sur les chances que la guerre américano-israélienne contre l'Iran puisse avoir un impact à plus long terme sur la croissance économique. Les données du département du travail ont montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en février, ce qui est conforme aux prévisions et supérieur à l'augmentation de 0,2 % enregistrée en janvier. L'IPC a augmenté de 2,4 % sur un an en février, ce qui correspond également aux attentes, tandis que le taux de base, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie, a augmenté de 2,5 %, ce qui correspond aux prévisions. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 ont légèrement baissé de 0,1%, tandis que le dollar a augmenté de 0,1% par rapport à un panier de devises =USD .

Le rapport ne tient pas compte de la forte augmentation des prix des produits tels que l'essence depuis le début de la guerre au Moyen-Orient il y a 12 jours. Les marchés montrent déjà que les opérateurs pensent qu'il y a un risque croissant que la plupart des banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt.

" Leschiffres de l'inflation de février allaient dans la bonne direction, mais le conflit au Moyen-Orient a éclaté et la trajectoire est en train de changer. Au lieu d'une déflation due à l'énergie, nous aurons de l'inflation. Les prix des denrées alimentaires pourraient montrer des signes d'accélération de l'inflation car le marché des engrais est en plein chaos", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Le pétrole a connu une nouvelle journée de volatilité, bien que les mouvements de prix aient été limités par rapport aux fluctuations record de la session de lundi. L'Agence internationale de l'énergie va recommander de libérer 400 millions de barils de pétrole, la quantité la plus importante de l'histoire de l'AIE, ont déclaré trois sources mercredi, afin de freiner la flambée des prix. Le Japon et l'Allemagne ont déclaré qu'ils commenceraient à libérer certaines réserves.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse d'environ 4% à 91 dollars le baril, après avoir augmenté plus tôt de 6% à près de 93 dollars.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a baissé de 0,1%, alors que les actions européennes ont chuté, laissant le STOXX 600 .STOXX en baisse de 0,7%.

Les investisseurs restent sur le qui-vive alors que le conflit au Moyen-Orient menace de geler le commerce mondial de l'énergie et de provoquer un choc des prix - un risque que les dirigeants mondiaux s'efforcent d'aborder . La préoccupation immédiate est de savoir quand le détroit d'Ormuz , une artère critique pour 20 % de l'approvisionnement mondial en carburant, sera à nouveau sûr pour le trafic, car les menaces iraniennes contre les navires ont dissuadé les navires d'y pénétrer depuis le début de la guerre américano-israélienne. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , a déclaré mardi que la BCE ferait tout pour maintenir l'inflation sous contrôle afin d'éviter une répétition du choc des prix de l'énergie de 2022. Plusieurs responsables de la BCE privilégient une approche attentiste avant de prendre des mesures. L'euro EUR= a baissé de 0,2% à 1,1591 $, tandis que la livre

GBP= est restée inchangée à 1,341 $. Le yen JPY= s'est encore affaibli, laissant le dollar en hausse de 0,3 % à 158,51.

LA HAUSSE DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES RENFORCE LES CRAINTES DE SURCHAUFFE

La hausse des rendements obligataires cette semaine, due aux craintes de pressions soutenues sur les prix de l'énergie, a renforcé les inquiétudes concernant le risque de surchauffe d'autres segments du marché, tels que le crédit privé et les vastes investissements dans les projets d'intelligence artificielle. Les investisseurs se sont également vus rappeler les vulnérabilités du crédit privé après que le Financial Times, citant des sources, a rapporté que JPMorgan Chase JPM.N avait réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et qu'elle resserrait ses prêts au secteur. Les inquiétudes concernant la détérioration de la qualité du crédit, en particulier en ce qui concerne une perturbation du secteur des logiciels induite par l'IA, ont déclenché des retraits d'investisseurs des véhicules de crédit privé, y compris le fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock, d'une valeur de 26 milliards de dollars. Les bons du Trésor américain ont de nouveau baissé mercredi, poussant le rendement de la note de référence à 10 ans

US10YT=RR à augmenter de près de 5 points de base à 4,183%.