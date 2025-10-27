Les actions atteignent un niveau record, le dollar recule grâce à l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine

Les actions mondiales se sont redressées lundi pour atteindre un nouveau record intrajournalier, tandis que le dollar s'est détendu en raison de l'optimisme quant à la possibilité d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, alors que les investisseurs attendent une série d'annonces sur la politique des banques centrales et les résultats de plusieurs grandes entreprises. Dimanche, de hauts responsables économiques chinois et américains ont élaboré le cadre d'un accord commercial sur lequel le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devront se prononcer lors d'une réunion prévue jeudi en Corée du Sud. Donald Trump a déclaré qu'il pensait qu'un accord serait conclu avec la Chine et a annoncé une multitude d'accords sur le commerce et les minéraux essentiels en Malaisie avec quatre pays d'Asie du Sud-Est, lors de la première étape d'un voyage de cinq jours en Asie. Un accord commercial mettrait fin aux droits de douane américains les plus élevés et aux contrôles des exportations chinoises de terres rares, ce qui contribuerait à apaiser les inquiétudes récentes des investisseurs concernant les relations entre les deux plus grandes économies du monde. À Wall Street, les actions américaines ont enregistré de fortes hausses, en partie grâce aux gains des valeurs technologiques, y compris une hausse de plus de 11 % des actions de Qualcomm QCOM.O après qu'elle a dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, avec une disponibilité commerciale à partir de l'année prochaine. "Vendredi et pendant le week-end, nous avons entendu que des éléments positifs allaient sortir de la rencontre entre Trump et Xi. Le marché est toujours en hausse sur ce point", a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut d'investissement Wells Fargo à St. Louis, dans le Missouri. "Je ne pense pas que le marché s'attende à un accord complet, mais je pense qu'il s'attend à des ventes de céréales, à l'assurance que ces éléments de terres rares continueront d'être exportés par la Chine, et à un apaisement des tensions dans une certaine mesure " Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O , et les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient la hausse des valorisations. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 337,47 points, soit 0,71 %, pour atteindre 47 544,59, le S&P 500 .SPX a augmenté de 83,47 points, soit 1,23 %, pour atteindre 6 875,16 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 432,59 points, soit 1,86 %, pour atteindre 23 637,46, chacun des trois principaux indices ayant enregistré des niveaux de clôture record. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a gagné 11,35 points, soit 1,13%, à 1 012,72 après avoir atteint un record intrajournalier de 1 012,90 et était en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse 0,22% à un nouveau record. L'indice argentin Merval .MERV a grimpé de 454 827,09 points, soit 21,9 %, pour atteindre 2 531 685,67 points, tandis que ses obligations et sa monnaie ont également bondi après que le parti du Président Javier Milei a remporté une victoire écrasante lors des élections de mi-mandat de dimanche, une condition essentielle pour maintenir les réformes économiques sur la bonne voie et un soutien financier américain en place. Le dollar américain s'est affaibli contre l'euro, le yuan chinois et le dollar australien lundi, l'optimisme concernant un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant stimulé l'appétit pour le risque et réduit la demande pour le billet vert. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a perdu 0,1% à 98,83, avec l'euro EUR= en hausse de 0,16% à 1,1644 $. Le yuan chinois CNH= a augmenté de 0,26% contre le billet vert à 7,108 pour un dollar. Le yuan a également été stimulé par la Banque populaire de Chine qui a fixé le taux médian officiel du yuan à un niveau plus élevé que prévu. Avant l'ouverture du marché, elle a fixé le taux médian officiel du yuan CNY=PBOC à 7,0881 pour un dollar, le plus élevé depuis le 15 octobre 2024, et au-dessus d'une estimation Reuters CNY=RTRS de 7,1146. Face au yen japonais JPY= , le dollar a progressé de 0,02% à 152,88, tandis que la livre sterling GBP= a gagné 0,16% à 1,333 dollar contre le billet vert. Les investisseurs seront également confrontés aux réunions des principales banques centrales cette semaine, y compris celles du Japon, du Canada, de l'Europe et des États-Unis. La Réserve fédérale est largement anticipée pour réduire les taux d'intérêt de 25 points de base après que les données aient montré que les prix à la consommation américains ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre, mais la fermeture du gouvernement et son impact sur les données restent une préoccupation. Les attentes du marché pour une réduction des taux de 25 points de base s'élèvent à 97,8 %, selon l'outil FedWatch du CME. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient toutes deux maintenir leurs taux dans le courant de la semaine. La BOJ devrait débattre de la question de savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient l'inciter à rester en attente pour le moment. La nouvelle ministre des finances japonais, Satsuki Katayama, a déclaré que sa réunion avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent n'avait pas abordé directement la politique monétaire de la Banque du Japon. En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a glissé de 0,8 point de base à 3,989%, contre 3,997% vendredi en fin de journée.