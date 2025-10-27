 Aller au contenu principal
Les actions atteignent un niveau record, le dollar recule grâce à l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 21:58

Les actions mondiales se
sont redressées lundi pour atteindre un nouveau record
intrajournalier, tandis que le dollar s'est détendu en raison de
l'optimisme quant à la possibilité d'un accord commercial entre
la Chine et les États-Unis, alors que les investisseurs
attendent une série d'annonces sur la politique des banques
centrales et les résultats de plusieurs grandes entreprises. 
Dimanche, de hauts responsables économiques chinois et
américains ont élaboré  le cadre d'un accord commercial
sur lequel le président américain Donald Trump et son homologue
chinois Xi Jinping devront se prononcer lors d'une réunion
prévue jeudi en Corée du Sud.
Donald Trump a déclaré qu'il pensait qu'un accord serait conclu
avec la Chine et a annoncé une multitude d'accords  sur le
commerce et les minéraux essentiels en Malaisie avec quatre pays
d'Asie du Sud-Est, lors de la première étape d'un voyage de cinq
jours en Asie. 
    Un accord commercial mettrait fin aux droits de douane
américains les plus élevés et aux contrôles des exportations
chinoises de terres rares, ce qui contribuerait à apaiser les
inquiétudes récentes des investisseurs concernant les relations
entre les deux plus grandes économies du monde. 
À Wall Street, les actions américaines ont enregistré de fortes
hausses, en partie grâce aux gains des valeurs technologiques, y
compris une hausse de plus de 11 % des actions de Qualcomm
 QCOM.O  après qu'elle a dévoilé deux puces d'intelligence
artificielle  pour les centres de données, avec une
disponibilité commerciale à partir de l'année prochaine. 
    "Vendredi et pendant le week-end, nous avons entendu que des
éléments positifs allaient sortir de la rencontre entre Trump et
Xi. Le marché est toujours en hausse sur ce point", a déclaré
Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux à l'Institut
d'investissement Wells Fargo à St. Louis, dans le Missouri.
    "Je ne pense pas que le marché s'attende à un accord
complet, mais je pense qu'il s'attend à des ventes de céréales,
à l'assurance que ces éléments de terres rares continueront
d'être exportés par la Chine, et à un apaisement des tensions
dans une certaine mesure "
    Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des
poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft  MSFT.O ,
Alphabet  GOOGL.O , Apple  AAPL.O , Amazon  AMZN.O  et Meta
Platforms  META.O , et les investisseurs suivront de près les
résultats pour voir s'ils justifient la hausse des
valorisations. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de 337,47
points, soit 0,71 %, pour atteindre 47 544,59, le S&P 500  .SPX 
a augmenté de 83,47 points, soit 1,23 %, pour atteindre 6 875,16
et le Nasdaq Composite  .IXIC  a progressé de 432,59 points,
soit 1,86 %, pour atteindre 23 637,46, chacun des trois
principaux indices ayant enregistré des niveaux de clôture
record. 
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné
11,35 points, soit 1,13%, à 1 012,72 après avoir atteint un
record intrajournalier de 1 012,90 et était en passe de
connaître sa troisième séance de hausse consécutive, tandis que
l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse
 0,22% à un nouveau record. 
L'indice argentin Merval  .MERV  a grimpé de 454 827,09 points,
soit 21,9 %, pour atteindre 2 531 685,67 points, tandis que ses
obligations et sa monnaie ont également bondi  après que
le parti du Président Javier Milei a remporté une victoire
écrasante lors des élections de mi-mandat de dimanche, une
condition essentielle pour maintenir les réformes économiques
sur la bonne voie et un soutien financier américain en place.
    Le dollar américain s'est affaibli  contre l'euro, le
yuan chinois et le dollar australien lundi, l'optimisme
concernant un éventuel accord commercial entre les Etats-Unis et
la Chine ayant stimulé l'appétit pour le risque et réduit la
demande pour le billet vert.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert contre
un panier de devises dont le yen et l'euro, a perdu 0,1% à
98,83, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,16% à 1,1644 $.
    Le yuan chinois  CNH=  a augmenté de 0,26% contre le billet
vert à 7,108 pour un dollar. 
    Le yuan a également été stimulé par la Banque populaire de
Chine qui a fixé le taux médian officiel du yuan à un niveau
plus élevé que prévu. Avant l'ouverture du marché, elle a fixé
le taux médian officiel du yuan  CNY=PBOC  à 7,0881 pour un
dollar, le plus élevé depuis le 15 octobre 2024, et au-dessus
d'une estimation Reuters  CNY=RTRS  de 7,1146.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar a progressé de 0,02%
à 152,88, tandis que la livre sterling  GBP=  a gagné 0,16% à
1,333 dollar contre le billet vert.
    Les investisseurs seront également confrontés aux réunions
des principales banques centrales cette semaine, y compris
celles du Japon, du Canada, de l'Europe et des États-Unis. 
La Réserve fédérale est largement anticipée  pour réduire
les taux d'intérêt de 25 points de base après que les données
 aient montré que les prix à la consommation américains
ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre, mais la
fermeture du gouvernement et son impact sur les données restent
une préoccupation. Les attentes du marché pour une réduction des
taux de 25 points de base s'élèvent à 97,8 %, selon l'outil
FedWatch du CME.  
La Banque centrale européenne  et la Banque du Japon
devraient toutes deux maintenir leurs taux dans le courant de la
semaine.
La BOJ devrait  débattre de la question de savoir si les
conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors
que les craintes d'une récession induite par les droits de
douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient
l'inciter à rester en attente pour le moment. 
La nouvelle ministre des finances japonais, Satsuki Katayama, a
déclaré que sa réunion  avec le secrétaire au Trésor
américain Scott Bessent n'avait pas abordé directement la
politique monétaire de la Banque du Japon.
    En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des
obligations américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a
glissé de 0,8 point de base à 3,989%, contre 3,997% vendredi en
fin de journée.

Valeurs associées

ALPHABET-A
269,2700 USD NASDAQ +3,60%
AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ +1,23%
APPLE
268,8100 USD NASDAQ +2,28%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 544,59 Pts Index Ex +0,71%
EUR/USD SPOT
1,1646 USD Six - Forex 1 +0,28%
GBP/USD SPOT
1,3337 Six - Forex 1 -0,42%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,8200 USD NASDAQ +1,69%
MICROSOFT
531,5200 USD NASDAQ +1,51%
NASDAQ Composite
23 637,46 Pts Index Ex +1,86%
Or
3 986,35 USD Six - Forex 1 -2,28%
Pétrole Brent
65,75 USD Ice Europ +0,09%
Pétrole WTI
61,40 USD Ice Europ +0,08%
QUALCOMM
187,6800 USD NASDAQ +11,09%
S&P 500
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
S&P 500 INDEX
6 875,16 Pts CBOE +1,23%
STOXX Europe 600
577,03 Pts DJ STOXX +0,22%
USA BENCHMARK 10A
4,056 Rates +0,82%
USD/JPY SPOT
152,8040 Six - Forex 1 +3,00%
