Les actions atteignent des records, le dollar recule en raison de l'optimisme sur le commerce entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les réunions Trump-Xi et des banques centrales, les résultats des grandes capitalisations américaines

*

Le cadre de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine stimule les actions mondiales

*

Les indices boursiers américains atteignent des records

*

La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base

(Mise à jour à la clôture des marchés européens) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales se sont redressées lundi pour atteindre un nouveau record intrajournalier, tandis que le dollar s'est détendu en raison de l'optimisme suscité par un accord commercial potentiel entre la Chine et les États-Unis, alors que les investisseurs attendaient une série d'annonces sur la politique des banques centrales et les résultats de plusieurs grandes entreprises. Dimanche, de hauts responsables économiques chinois et américains ont élaboré le cadre d'un accord commercial sur lequel le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devront se prononcer lors d'une réunion prévue jeudi en Corée du Sud. Trump a déclaré qu'il pensait qu'un accord serait conclu avec la Chine et a annoncé une multitude d'accords sur le commerce et les minéraux essentiels en Malaisie avec quatre pays d'Asie du Sud-Est, lors de la première étape d'un voyage de cinq jours en Asie.

Un accord commercial mettrait fin aux droits de douane américains les plus élevés et aux contrôles des exportations chinoises de terres rares, ce qui contribuerait à apaiser les inquiétudes des investisseurs qui craignent que l'accord entre les deux plus grandes économies du monde ne soit compromis. À Wall Street, les actions américaines ont enregistré de fortes hausses, chacun des trois principaux indices atteignant de nouveaux records intrajournaliers, en partie grâce aux gains des actions technologiques, y compris une hausse de plus de 12 % des actions Qualcomm QCOM.O après qu'elle ait dévoilé deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, avec une disponibilité commerciale à partir de l'année prochaine. "Les marchés ne demandent qu'à être positifs. Les investisseurs veulent une raison d'acheter et ils voient cette raison dans la baisse des taux, les accords commerciaux, les bénéfices décents ou la domination continue du commerce de l'intelligence artificielle", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement chez SimCorp.

Les bénéfices sont attendus cette semaine de la part des poids lourds des "Sept Magnifiques": Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O , et les investisseurs suivront de près les résultats pour voir s'ils justifient les valorisations élevées. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 225,66 points, soit 0,48%, à 47 432,96, le S&P 500 .SPX a augmenté de 69,92 points, soit 1,03%, à 6 861,53 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 402,25 points, soit 1,73%, à 23 607,11. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 9,9 points, soit 0,99%, à 1 011,26 et était en passe de connaître sa troisième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse 0,22%, atteignant un nouveau record. L'indice argentin Merval .MERV a grimpé de 445 602,10 points, soit 21,46 %, pour atteindre 2 522 460,68 points, tandis que ses obligations et sa monnaie ont également bondi après que le parti du Président Javier Milei a remporté une victoire écrasante lors des élections de mi-mandat de dimanche, une condition essentielle pour maintenir les réformes économiques sur la bonne voie et un soutien financier américain en place.

Le dollar américain s'est affaibli contre l'euro, le yuan chinois et le dollar australien lundi, l'optimisme concernant un éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine ayant stimulé l'appétit pour le risque et réduit la demande pour le billet vert.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises dont le yen et l'euro, a perdu 0,03% à 98,89, l'euro EUR= étant en hausse de 0,09% à 1,1636 $. Le yuan chinois CNH= a gagné 0,26% contre le billet vert à 7,109 pour un dollar.

Le yuan a également été stimulé par la Banque populaire de Chine qui a fixé le taux médian officiel du yuan à un niveau plus élevé que prévu. Avant l'ouverture du marché, elle a fixé le taux médian officiel du yuan CNY=PBOC à 7,0881 pour un dollar, le plus élevé depuis le 15 octobre 2024, et au-dessus d'une estimation Reuters CNY=RTRS de 7,1146. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,11% à 153,02 tandis que la livre sterling GBP= a progressé de 0,15% à 1,3328 dollar contre le billet vert.

Les investisseurs seront également confrontés aux réunions des principales banques centrales cette semaine, notamment au Japon, au Canada, en Europe et aux États-Unis. La Réserve fédérale est largement anticipée pour réduire les taux d'intérêt de 25 points de base après que les données aient montré que les prix à la consommation américains ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre, mais la fermeture du gouvernement et son impact sur les données restent une préoccupation. Les attentes du marché pour une réduction des taux de 25 points de base s'élèvent à 97,8 %, selon l'outil FedWatch du CME. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon devraient toutes deux maintenir leurs taux dans le courant de la semaine. La BOJ devrait débattre de la question de savoir si les conditions sont réunies pour reprendre les hausses de taux alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'apaisent, mais des complications politiques pourraient l'inciter à rester en attente pour le moment. La nouvelle ministre des finances japonaise, Satsuki Katayama, a déclaré que sa réunion avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent n'avait pas abordé directement la politique monétaire de la Banque du Japon.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a légèrement augmenté de 0,4 point de base à 4,001%, contre 3,997% vendredi dernier.