Les actions asiatiques se redressent, le Nikkei bondit et le secteur des puces rebondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nikkei bondit de plus de 4 %, les contrats à terme de Wall Street se raffermissent

La majorité du PLD ouvre la porte à une relance par la dette

Une série de données américaines pour tester les paris du marché sur une baisse des taux en juin

L'argent se stabilise après de fortes fluctuations, le pétrole glisse sur les négociations avec l'Iran

(Ajoute une citation d'analyste, la Chine, les actions européennes) par Wayne Cole

Les marchés asiatiques ont bondi lundi, la victoire retentissante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ayant aiguisé l'appétit pour de nouvelles politiques de reflation, tandis que les investisseurs ont été soulagés par un rebond de dernière minute des actions américaines du secteur des puces.

Le rebond des actions du secteur des puces et la recherche d'aubaines dans les valeurs en perte de vitesse, y compris l'argent, ont contribué à renforcer le sentiment, tout comme les paris sur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine.

Une réduction des taux d'ici juin est maintenant considérée comme un pari probable, avec une série de données économiques cette semaine sur l'emploi, l'inflation et les dépenses qui devraient renforcer les arguments en faveur de la relance.

0#USDIRPR

Le Nikkei .N225 du Japon a mené les gains avec une hausse de 4,4 % pour atteindre des records historiques, la majorité décisive du gouvernement ouvrant la voie à davantage de dépenses et de réductions d'impôts.

"La victoire donne à Takaichi une majorité stable, permettant une action décisive sur la relance budgétaire, l'IA, les semi-conducteurs, la sécurité énergétique et les réformes stratégiques", a déclaré Marc Jocum, stratège d'investissement senior chez Global X ETFs Australia.

"Le Japon a longtemps été considéré comme un investissement à contre-courant, mais c'est maintenant une histoire de réforme avec un élan significatif", a-t-il ajouté. "La stabilité politique, l'amélioration du rendement du capital, le déploiement de capitaux nationaux et les valorisations raisonnables vont tous dans le même sens."

La perspective d'emprunts supplémentaires a toutefois poussé les rendements à deux ans à leur plus haut niveau depuis 1996, à 1,3 % JP2YTN=JBTC .

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 2,2%, tandis que l'indice sud-coréen à forte composante technologique .KS11 a grimpé de 4,3%.

Les valeurs chinoises .CSI300 ont augmenté de 1,3%, avant les chiffres de l'inflation attendus mercredi, qui devraient montrer un recul des prix alimentaires et une déflation continue des prix à la production.

En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont progressé de 0,4 %, tout comme les contrats à terme sur le DAX FDXc1 , tandis que les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,5 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,1 % et les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont ajouté 0,3 %, après avoir tous deux rebondi de plus de 2 % vendredi pour mettre fin à une série de lourdes pertes.

Les actions du secteur des puces ont sauvé la mise: Nvidia

NVDA.O a fait un bond de près de 8 %, Advanced Micro Devices

AMD.O a bondi de plus de 8 % et Broadcom AVGO.O a progressé de 7 %.

Pourtant, des inquiétudes subsistent quant à la rentabilité des sommes colossales consacrées à l'IA et quant aux entreprises qui en bénéficieront ou qui échoueront en fin de compte. Les quatre plus grands géants américains de la technologie prévoient à eux seuls de dépenser 650 milliards de dollars en investissements cette année.

"Les investisseurs passent judicieusement des dépensiers aux bénéficiaires de l'IA, des services à la fabrication, de l'exceptionnalisme américain au rééquilibrage mondial", ont écrit les analystes de BofA dans une note. "Nous sommes longs sur Main St, courts sur Wall St."

LES DONNÉES AMÉRICAINES METTRONT À L'ÉPREUVE LES PARIS DE LA FED

Pour soutenir lerallye, les données américaines de cette semaine devraient être suffisamment bénignes pour maintenir les réductions de taux, mais pas trop faibles pour ne pas menacer la demande des consommateurs et les bénéfices.

Le nombre d'emplois devrait augmenter de 70 000 en janvier, ce qui maintiendrait le taux de chômage à 4,4 %, bien que la croissance de la masse salariale sur 2025 devrait également être révisée à la baisse de manière assez importante.

Les ventes au détail devraient augmenter modérément de 0,4 %, tandis que l'inflation globale et l'inflation de base des prix à la consommation devraient ralentir légèrement pour atteindre 2,5 % en janvier.

Tout écart à la baisse aurait tendance à faire baisser les rendements des bons du Trésor et le dollar, bien que le yen et la livre aient eux-mêmes de nombreux problèmes.

Les investisseurs ont déjà vendu le yen en prévision des politiques expansionnistes financées par la dette de Takaichi, et la première réaction a été de prendre des bénéfices, faisant baisser le dollar de 0,3 % à 156,74

JPY=EBS , loin du récent pic à 159,45. Les analystes estiment qu'une poussée vers 160,00 entraînerait probablement des menaces d'intervention de la part de Tokyo.

L'euro s'est légèrement raffermi à 1,1821 $ EUR=EBS , après s'être maintenu dans une fourchette étroite au cours de la semaine écoulée. La livre sterling GBP=D3 est restée bloquée à 1,3596 $, toujours en proie à l'incertitude politique alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait perdre son poste.

Le chef de cabinet de Starmer, Morgan McSweeney, a démissionné dimanche, déclarant qu'il avait pris la responsabilité de conseiller à Starmer de nommer Peter Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein.

"Si Starmer est remplacé, les rendements des obligations augmenteront dans un premier temps et la livre s'affaiblira", a déclaré Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le Royaume-Uni chez Capital Economics.

"L'influence la plus probable à plus long terme est un assouplissement de la politique fiscale qui conduit à des rendements plus élevés que d'habitude et à une livre plus faible que d'habitude.»

Sur les marchés des matières premières, l'argent XAG= a gagné 3,9% à 81,03 dollars, après avoir oscillé entre une perte de 15% et un gain de clôture de 9% vendredi. Le métal a plongé au cours des deux dernières semaines, car les positions à effet de levier ont été prises dans un resserrement vicieux qui a déclenché des appels de marge et des ventes forcées. GOL/

L'or a augmenté de 0,8 % à 5 000 $ l'once XAU= , après avoir atteint 4 403 $ à un moment donné la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont continué à fluctuer alors que les marchés attendent l'issue des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, qui n'ont pas réussi à réduire le risque d'un conflit militaire entre les deux pays. O/R

Le Brent LCOc1 a légèrement baissé de 0,8% à 67,52 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a baissé de 0,7% à 63,09 dollars le baril.