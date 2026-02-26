Les actions asiatiques progressent dans un rallye de soulagement alors que Nvidia dépasse les attentes

Les actions asiatiques ont progressé jeudi après que les résultats positifs de Nvidia ont apaisé les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA et la hausse des coûts, tandis que le yen était dans le marasme, enlisé par des perspectives de taux obscures au Japon. Les inquiétudes persistantes concernant l'escalade des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran ont maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé, avant une troisième série de négociations entre les deux pays plus tard jeudi. Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché, en pariant sur les dépenses constantes de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle. Le résultat, qui avait été suivi de près par les investisseurs, a apaisé certaines craintes concernant les dépenses massives que les entreprises consacrent à tout ce qui touche à l'IA. Cela a contribué à propulser le Nikkei japonais .N225 à un niveau record en début de séance, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 était en hausse de 2 %. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,7%. "Les résultats de Nvidia ont été suffisamment bons pour maintenir le cycle d'investissement dans l'IA. La réaction immédiate du marché est un soulagement, se traduisant par un modeste appétit pour le risque après la volatilité de ces dernières semaines due à l'IA", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef de Saxo. Les traders ont soufflé le chaud et le froid sur le commerce de l'IA ces dernières semaines, s'inquiétant des rendements sur investissement et du potentiel de la technologie à bouleverser des industries entières, tout en hésitant à rester sur la touche. "Le débat porte beaucoup moins sur les excellents résultats à court terme que sur la durabilité des dépenses d'investissement dans l'IA, compte tenu des inquiétudes concernant son volume, sa monétisation et la dégradation des flux de trésorerie", a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors. Les actions de Nvidia ont d'abord bondi dans les échanges prolongés après les résultats, mais ont ensuite effacé ces gains, laissant les contrats à terme du Nasdaq NQc1 en baisse de 0,25 % et les contrats à terme du S&P 500 ESc1 en baisse de 0,14 %. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ont enregistré une hausse marginale de 0,06%. VONT-ILS, NE VONT-ILS PAS? En ce qui concerne les devises, le yen JPY= a été le principal centre d'intérêt des investisseurs, car il est resté maintenu près de son plus bas niveau en deux semaines après que le gouvernement japonais a nommé deux universitaires considérés par les marchés comme de fervents défenseurs de la relance économique pour rejoindre le conseil d'administration de la banque centrale. Cette décision surprise a été perçue par les marchés comme un reflet des préférences de la Première ministre Sanae Takaichi en matière de politique monétaire souple, remettant en question les perspectives de nouvelles hausses de taux de la Banque du Japon (BOJ). Le yen a gagné 0,2 % à 156,01 pour un dollar, aidé par un billet vert largement plus faible jeudi, mais il est en baisse d'environ 0,6 % pour la semaine jusqu'à présent. "Les candidats à la BOJ qui penchent en faveur d'une politique doviste ont ravivé les craintes que la banque centrale ne retarde la normalisation de sa politique, affaiblissant le yen et accentuant la courbe des JGB", ont déclaré les stratèges d'OCBC dans une note. "Notre prévision USD/JPY fin 2026 reste à 149, car il est peu probable que la devise passe d'une monnaie de financement à une monnaie d'investissement, à moins que la BOJ ne devienne plus hawkish que notre prévision de base de deux hausses de taux cette année" Le journal Yomiuri a rapporté jeudi que le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a laissé la porte ouverte à une augmentation des taux à court terme, apportant un certain soutien à la monnaie. Le dollar était en retrait, avec l'euro EUR= en hausse de 0,12 % à 1,1824 $, tandis que la livre sterling GBP= a augmenté de 0,08 % à 1,3570 $. Sur les marchés pétroliers, les prix ont augmenté alors que les craintes concernant la menace sur l'approvisionnement d'un conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran persistent. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 0,27% à 71,04 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,24% à 65,55 dollars le baril. O/R De hauts responsables de l'administration Trump ont fait valoir mercredi que l'Iran représente une menace majeure pour les États-Unis avant les négociations de jeudi sur le programme nucléaire de Téhéran. L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,27% à 5 184,66 $ l'once, soutenu par une certaine demande de refuge. GOL/