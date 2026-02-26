 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions asiatiques progressent dans un rallye de soulagement alors que Nvidia dépasse les attentes
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 02:43

Les actions asiatiques ont
progressé jeudi après que les résultats positifs de Nvidia ont
apaisé les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA
et la hausse des coûts, tandis que le yen était dans le marasme,
enlisé par des perspectives de taux obscures au Japon.
    Les inquiétudes persistantes concernant l'escalade des
tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran ont
maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé, avant une
troisième série de négociations  entre les deux pays plus
tard jeudi.
    Nvidia  NVDA.O  a annoncé mercredi  un chiffre
d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations
du marché, en pariant sur les dépenses constantes de Big Tech
pour ses processeurs d'intelligence artificielle.
    Le résultat, qui avait été suivi de près par les
investisseurs, a apaisé certaines craintes concernant les
dépenses massives que les entreprises consacrent à tout ce qui
touche à l'IA.
    Cela a contribué à propulser le Nikkei japonais  .N225  à un
niveau record en début de séance, tandis que le KOSPI sud-coréen
 .KS11  était en hausse de 2 %.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 0,7%.
    "Les résultats de Nvidia ont été suffisamment bons pour
maintenir le cycle d'investissement dans l'IA. La réaction
immédiate du marché est un soulagement, se traduisant par un
modeste appétit pour le risque après la volatilité de ces
dernières semaines due à l'IA", a déclaré Charu Chanana,
stratégiste en chef de Saxo.
    Les traders ont soufflé le chaud et le froid sur le commerce
de l'IA ces dernières semaines, s'inquiétant des rendements sur
investissement et du potentiel de la technologie à bouleverser
des industries entières, tout en hésitant à rester sur la
touche.
    "Le débat porte beaucoup moins sur les excellents résultats
à court terme que sur la durabilité des dépenses
d'investissement dans l'IA, compte tenu des inquiétudes
concernant son volume, sa monétisation et la dégradation des
flux de trésorerie", a déclaré Richard Clode, gestionnaire de
portefeuille chez Janus Henderson Investors.
    Les actions de Nvidia ont d'abord bondi dans les échanges
prolongés après les résultats, mais ont ensuite effacé ces
gains, laissant les contrats à terme du Nasdaq  NQc1  en baisse
de 0,25 % et les contrats à terme du S&P 500  ESc1  en baisse de
0,14 %.
    Les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  ont enregistré
une hausse marginale de 0,06%.
    
    VONT-ILS, NE VONT-ILS PAS?
    En ce qui concerne les devises, le yen  JPY=  a été le
principal centre d'intérêt des investisseurs, car il est resté
maintenu près de son plus bas niveau en deux semaines après que
le gouvernement japonais a nommé  deux universitaires
considérés par les marchés comme de fervents défenseurs de la
relance économique pour rejoindre le conseil d'administration de
la banque centrale.
    Cette décision surprise a été perçue par les marchés comme
un reflet des préférences de la Première ministre Sanae Takaichi
en matière de politique monétaire souple, remettant en question
les perspectives de nouvelles hausses de taux de la Banque du
Japon (BOJ).
    Le yen a gagné 0,2 % à 156,01 pour un dollar, aidé par un
billet vert largement plus faible jeudi, mais il est en baisse
d'environ 0,6 % pour la semaine jusqu'à présent.
    "Les candidats à la BOJ qui penchent en faveur d'une
politique doviste ont ravivé les craintes que la banque centrale
ne retarde la normalisation de sa politique, affaiblissant le
yen et accentuant la courbe des JGB", ont déclaré les stratèges
d'OCBC dans une note.
    "Notre prévision USD/JPY fin 2026 reste à 149, car il est
peu probable que la devise passe d'une monnaie de financement à
une monnaie d'investissement, à moins que la BOJ ne devienne
plus hawkish que notre prévision de base de deux hausses de taux
cette année"
    Le journal Yomiuri a rapporté  jeudi que le gouverneur
de la BOJ, Kazuo Ueda, a laissé la porte ouverte à une
augmentation des taux à court terme, apportant un certain
soutien à la monnaie.
    Le dollar était en retrait, avec l'euro  EUR=  en hausse de
0,12 % à 1,1824 $, tandis que la livre sterling  GBP=  a
augmenté de 0,08 % à 1,3570 $.
    Sur les marchés pétroliers, les prix ont augmenté alors que
les craintes concernant la menace sur l'approvisionnement d'un
conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran
persistent.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  ont
augmenté de 0,27% à 71,04 dollars le baril, tandis que le
pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 0,24% à 65,55
dollars le baril.  O/R 
    De hauts responsables de l'administration Trump ont fait
valoir mercredi que l'Iran représente une menace majeure 
pour les États-Unis avant les négociations de jeudi sur le
programme nucléaire de Téhéran.
    L'or au comptant  XAU=  était en hausse de 0,27% à 5 184,66
$ l'once, soutenu par une certaine demande de refuge.  GOL/

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1817 USD Six - Forex 1 +0,05%
GBP/USD SPOT
1,3563 Six - Forex 1 +0,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
Nikkei 225
58 856,98 Pts Six - Forex 1 +0,47%
Or
5 184,72 USD Six - Forex 1 +0,38%
Pétrole Brent
70,83 USD Ice Europ -0,20%
Pétrole WTI
65,40 USD Ice Europ -0,21%
USD/JPY SPOT
155,9560 Six - Forex 1 -0,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank