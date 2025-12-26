Les actions asiatiques atteignent leur plus haut niveau en six semaines ; les métaux précieux sont en hausse

Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau en six semaines vendredi et un rallye fulgurant des métaux précieux n'a montré aucun signe de modération, les investisseurs cherchant à clôturer l'année sur un sommet, tandis qu'un yen plus doux a maintenu le risque d'intervention dans la mêlée. Les marchés australiens, hongkongais et la plupart des marchés européens sont fermés vendredi, et les liquidités devraient être faibles. Néanmoins, les investisseurs tentent un rallye de fin d'année, l'appétit pour le risque s'étant accru cette semaine. L'indice japonais Topix .TOPX a atteint un niveau record et était en hausse de 0,5 %. L'indice de référence de la Corée du Sud .KS11 a augmenté de 0,6 %, portant son gain annuel à 72 % et en faisant le marché boursier le plus performant au monde cette année. L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a progressé de 0,27%, s'apprêtant à enregistrer un gain de 18% pour l'année, sa plus forte hausse annuelle depuis 2020. Cela a poussé l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS à son plus haut niveau depuis le 14 novembre. L'indice était en hausse de 0,4 % et a gagné 25 % depuis le début de l'année. Au-delà des actions, les métaux précieux sont sous les feux de la rampe, l'argent au comptant XAG= ayant bondi de plus de 4 % pour atteindre un niveau record vendredi, tandis que l'or XAU= a également atteint un niveau record, atteignant en dernier lieu 4 503,39 dollars l'once. Soojin Kim, analyste des matières premières chez MUFG, a déclaré que la hausse a été soutenue par les achats massifs des banques centrales, les flux importants vers les ETF adossés à l'or et les préoccupations des investisseurs concernant la dépréciation des devises et l'augmentation de la dette mondiale. L'or a grimpé de plus de 71 % cette année, en passe de réaliser sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, tandis que l'argent a progressé de 158 % sur l'année. GOL/ "Les grandes banques prévoient de nouvelles hausses jusqu'en 2026, la force de la demande physique et les incertitudes géopolitiques et monétaires persistantes suggèrent que le rallye des métaux précieux pourrait se poursuivre", a déclaré M. Kim dans une note. LE BLUES DU DOLLAR EN DÉCEMBRE À l'approche de la nouvelle année, les investisseurs se concentrent sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine pourrait réduire à nouveau ses taux d'intérêt et sur l'ampleur de cette réduction, les traders prévoyant au moins deux réductions en 2026, bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que la Fed agisse avant juin. La banque centrale elle-même a prévu une nouvelle baisse l'année prochaine, mais la division de la Fed a laissé les investisseurs dans l'expectative quant aux perspectives de la politique américaine. Les investisseurs attendent également que le président Donald Trump nomme un président de la Fed pour remplacer Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai, et tout indice de la décision de Trump pourrait influencer les marchés au cours de la semaine à venir. Le dollar américain a donc été sous pression, poussant l'euro EUR= , la livre sterling GBP= et le franc suisse CHF= à des sommets récents. L'indice du dollar =USD , qui mesure le dollar par rapport à six autres devises, était sur le point de chuter de 0,8 % pour la semaine, sa plus faible performance hebdomadaire depuis le mois de juillet. Il était stable à 97,935 dans les heures asiatiques vendredi. Le yen japonais JPY= était un peu plus faible à 156,23 pour un dollar américain, mais en route pour une hausse hebdomadaire de 1%, son plus grand gain hebdomadaire depuis la fin du mois de septembre, après de fortes séries d'avertissements verbaux de Tokyo qui ont laissé les risques d'intervention sur la table. Le yen s'est affaibli bien que la Banque du Japon ait procédé la semaine dernière à une hausse des taux bien anticipée, les marchés ayant interprété les commentaires du gouverneur Kazuo Ueda comme suggérant que la banque centrale ne se précipitera pas pour procéder à de nouvelles hausses de taux. Des analystes et des sources au fait des réflexions de la banque centrale ont déclaré à Reuters que la communication ambiguë visait probablement à laisser une certaine marge de manœuvre quant au calendrier exact de la hausse des taux et qu'elle démentait la détermination de la BOJ à continuer de faire grimper les coûts d'emprunt. Les investisseurs restent néanmoins attentifs aux achats officiels de yens par Tokyo, d'autant plus que les volumes de transactions s'amenuisent à l'approche de la fin de l'année, ce qui, selon les analystes, est le moment opportun pour les autorités de prendre des mesures. Les obligations d'État japonaises de référence ont légèrement progressé vendredi, les attentes d'une limitation de l'émission de dette ayant permis aux rendements de reculer par rapport à un pic de 26 ans, la Première ministre Sanae Takaichi cherchant à apaiser les inquiétudes du marché quant à sa politique fiscale expansionniste.