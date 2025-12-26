 Aller au contenu principal
Les actions asiatiques atteignent leur plus haut niveau en six semaines ; les métaux précieux sont en hausse
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 04:02

Les actions asiatiques ont
atteint leur plus haut niveau en six semaines vendredi et un
rallye fulgurant des métaux précieux n'a montré aucun signe de
modération, les investisseurs cherchant à clôturer l'année sur
un sommet, tandis qu'un yen plus doux a maintenu le risque
d'intervention dans la mêlée. 
    Les marchés australiens, hongkongais et la plupart des
marchés européens sont fermés vendredi, et les liquidités
devraient être faibles. Néanmoins, les investisseurs tentent un
rallye de fin d'année, l'appétit pour le risque s'étant accru
cette semaine.
    L'indice japonais Topix  .TOPX  a atteint un niveau record
et était en hausse de 0,5 %. L'indice de référence de la Corée
du Sud  .KS11  a augmenté de 0,6 %, portant son gain annuel à 72
% et en faisant le marché boursier le plus performant au monde
cette année. 
    L'indice des valeurs vedettes chinoises  .CSI300  a
progressé de 0,27%, s'apprêtant à enregistrer un gain de 18%
pour l'année, sa plus forte hausse annuelle depuis 2020. 
    Cela a poussé l'indice MSCI des actions de la région
Asie-Pacifique  .MIAP00000PUS  à son plus haut niveau depuis le
14 novembre. L'indice était en hausse de 0,4 % et a gagné 25 %
depuis le début de l'année. 
    Au-delà des actions, les métaux précieux sont sous les feux
de la rampe, l'argent au comptant  XAG=  ayant bondi de plus de
4 % pour atteindre un niveau record vendredi, tandis que l'or
 XAU=  a également atteint un niveau record, atteignant en
dernier lieu 4 503,39 dollars l'once. 
    Soojin Kim, analyste des matières premières chez MUFG, a
déclaré que la hausse a été soutenue par les achats massifs des
banques centrales, les flux importants vers les ETF adossés à
l'or et les préoccupations des investisseurs concernant la
dépréciation des devises et l'augmentation de la dette mondiale.
    L'or a grimpé de plus de 71 % cette année, en passe de
réaliser sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, tandis que
l'argent a progressé de 158 % sur l'année.  GOL/ 
    "Les grandes banques prévoient de nouvelles hausses jusqu'en
2026, la force de la demande physique et les incertitudes
géopolitiques et monétaires persistantes suggèrent que le rallye
des métaux précieux pourrait se poursuivre", a déclaré M. Kim
dans une note. 
    
    LE BLUES DU DOLLAR EN DÉCEMBRE 
    À l'approche de la nouvelle année, les investisseurs se
concentrent sur la date à laquelle la Réserve fédérale
américaine pourrait réduire à nouveau ses taux d'intérêt et sur
l'ampleur de cette réduction, les traders prévoyant au moins
deux réductions en 2026, bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que
la Fed agisse avant juin. 
    La banque centrale elle-même a prévu une nouvelle baisse
l'année prochaine, mais la division de la Fed a laissé les
investisseurs dans l'expectative quant aux perspectives de la
politique américaine. 
    Les investisseurs attendent également que le président
Donald Trump  nomme un président de la Fed pour remplacer
Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai, et tout indice
de la décision de Trump pourrait influencer les marchés au cours
de la semaine à venir.
    Le dollar américain a donc été sous pression, poussant
l'euro  EUR= , la livre sterling  GBP=  et le franc suisse
 CHF=  à des sommets récents. 
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le dollar par rapport
à six autres devises, était sur le point de chuter de 0,8 % pour
la semaine, sa plus faible performance hebdomadaire depuis le
mois de juillet. Il était stable à 97,935 dans les heures
asiatiques vendredi. 
    Le yen japonais  JPY=  était un peu plus faible à 156,23
pour un dollar américain, mais en route pour une hausse
hebdomadaire de 1%, son plus grand gain hebdomadaire depuis la
fin du mois de septembre, après de fortes séries
d'avertissements verbaux de Tokyo qui ont laissé les risques
d'intervention sur la table.
    Le yen s'est affaibli bien que la Banque du Japon ait
procédé la semaine dernière à une hausse des taux bien
anticipée, les marchés ayant interprété les commentaires du
gouverneur Kazuo Ueda comme suggérant que la banque centrale ne
se précipitera pas pour procéder à de nouvelles hausses de taux.
    Des analystes et des sources au fait des réflexions de la
banque centrale ont déclaré à Reuters  que la
communication ambiguë visait probablement à laisser une certaine
marge de manœuvre quant au calendrier exact de la hausse des
taux et qu'elle démentait la détermination de la BOJ à continuer
de faire grimper les coûts d'emprunt.
    Les investisseurs restent néanmoins attentifs aux achats
officiels de yens par Tokyo, d'autant plus que les volumes de
transactions s'amenuisent à l'approche de la fin de l'année, ce
qui, selon les analystes, est le moment opportun pour les
autorités de prendre des mesures.
    Les obligations d'État japonaises de référence  ont
légèrement progressé vendredi, les attentes d'une limitation de
l'émission de dette  ayant permis aux rendements de
reculer par rapport à un pic de 26 ans, la Première ministre
Sanae Takaichi cherchant à apaiser les inquiétudes du marché
 quant à sa politique fiscale expansionniste.

