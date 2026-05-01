Les actions Apple progressent grâce à de solides résultats trimestriels à l'approche du changement de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 1, ajout d'un graphique) par Rashika Singh

L'action Apple AAPL.O a bondi de 3,6% en début de séance vendredi après que le fabricant de l'iPhone a annoncé sa plus forte croissance trimestrielle des ventes depuis plus de quatre ans, un signe de dynamisme alors qu'il s'apprête à passer le relais à un nouveau directeur général .

Sa dernière série d'iPhone 17 Pro et le tout nouveau portable MacBook Neo à bas prix attirent tous deux les acheteurs à un moment où la demande globale dans le secteur de l'électronique grand public est faible en raison des hausses de prix imposées par la pénurie de puces mémoire.

Même si les marges d'Apple pour le trimestre janvier-mars et ses prévisions pour le troisième trimestre fiscal ont dépassé les estimations de Wall Street, le directeur général sortant Tim Cook a averti que la hausse des coûts de la mémoire pèserait de plus en plus sur l'activité à partir de juin.

L'offre limitée de processeurs avancés pour l'iPhone a déjà entravé la capacité d'Apple à tirer parti de la forte demande. Ces puces sont fabriquées par la société taïwanaise TSMC

2330.TW , premier producteur de processeurs d'IA.

Selon les analystes, l'influence d'Apple auprès de ses fournisseurs de longue date pourrait lui permettre de mieux s'approvisionner en puces mémoire que ses concurrents, mais la société pourrait devoir augmenter ses prix plus tard dans l'année.

“La question clé sera de trouver le juste équilibre stratégique entre augmenter les prix et maintenir la rentabilité, ou se concentrer sur la conquête de parts de marché en n'augmentant pas les prix”, a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC.

“Je pense qu'Apple augmentera les prix des modèles Pro et ProMax lors du lancement prévu cet automne, mais même si ce n'est pas le cas, l'arrivée prochaine de l'iPhone pliable haut de gamme – dont le prix devrait largement dépasser les 2 200 dollars – contribuera à compenser une partie de la hausse des coûts.”

Au moins 13 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour Apple à la suite de ces résultats. Si cette tendance se confirme, Apple est en passe d’ajouter environ 143 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, qui s’élève à 3 983 milliards de dollars.

DES RÉSULTATS DE BON AUGURE POUR LE NOUVEAU directeur général

Ces résultats, notamment une prévision de croissance des ventes de 14% à 17% pour le trimestre en cours, supérieure aux estimations, sont de bon augure pour l’entreprise avant que le responsable du matériel, John Ternus , ne prenne la relève en tant que directeur général en septembre. Tim Cook restera président exécutif.

Ce changement intervient alors qu'Apple cherche à rattraper son retard sur ses rivaux Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , qui ont agi plus rapidement pour déployer des fonctionnalités et une infrastructure d'IA.

Les investisseurs devraient obtenir plus de détails sur ses projets en matière d'IA lors de sa conférence annuelle des développeurs de logiciels en juin.

Certains analystes ont estimé que la décision d'Apple de ne plus viser une position nette neutre pour sa trésorerie nette (trésorerie moins dette) pourrait l'aider à mieux gérer sa situation financière à l'ère de l'IA.

Cette décision lui confère une plus grande flexibilité au niveau du bilan, lui permettant d'absorber des coûts plus élevés, de soutenir les rachats d'actions et de déployer son capital de manière plus stratégique, ont déclaré les analystes de TD Cowen.