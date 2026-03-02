Les actions américaines liées aux voyages chutent en raison de l'escalade au Moyen-Orient

2 mars - ** Les valeurs liées aux voyages chutent en début de séance, l'escalade du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran perturbant les itinéraires aériens mondiaux et fermant les principaux hubs du Moyen-Orient, jetant le doute sur le secteur

** Les croisiéristes Norwegian Cruise Line NCLH.N , Carnival Corp CCL.N et Royal Caribbean RCL.N en baisse de ~7%, Viking Holdings VIK.N en baisse de ~5% ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent également alors que l'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols

** Parmi les autres actions liées aux voyages, Airbnb

ABNB.O en baisse de 2,5%, Expedia EXPE.O en baisse de 3%, tandis que Booking Holdings BKNG.O et Tripadvisor TRIP.O en baisse de 3% et 2,5%, respectivement, sur de faibles volumes