Les actions américaines liées aux voyages chutent en raison de l'escalade au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les valeurs liées aux voyages chutent en début de séance, l'escalade du conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran perturbant les itinéraires aériens mondiaux et fermant les principaux hubs du Moyen-Orient, jetant le doute sur le secteur

** Les croisiéristes Norwegian Cruise Line NCLH.N , Carnival Corp CCL.N et Royal Caribbean RCL.N en baisse de ~7%, Viking Holdings VIK.N en baisse de ~5% ** Les actions des compagnies aériennes américaines chutent également alors que l'escalade au Moyen-Orient provoque un chaos dans les vols

** Parmi les autres actions liées aux voyages, Airbnb

ABNB.O en baisse de 2,5%, Expedia EXPE.O en baisse de 3%, tandis que Booking Holdings BKNG.O et Tripadvisor TRIP.O en baisse de 3% et 2,5%, respectivement, sur de faibles volumes

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
135,1100 USD NASDAQ -1,36%
BOOKING HLDG
4 239,3500 USD NASDAQ -0,26%
CARNIVAL
31,560 USD NYSE -3,47%
EXPEDIA GROUP
215,6900 USD NASDAQ -1,03%
NORW CRS LINE
24,775 USD NYSE -1,02%
RYL CARIBBEAN CR
310,860 USD NYSE -2,54%
TRIPADVISOR
10,1100 USD NASDAQ -1,65%
VIKING
78,025 USD NYSE -2,13%
WALT DISNEY
106,035 USD NYSE +0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

