LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Wayfair Inc, Remitly Global, Monopar Therapeutics

22 février - L'indice de référence S&P 500 a brièvement atteint un nouveau record jeudi, après que les résultats exceptionnels et les prévisions de Nvidia aient stimulé le rallye de l'intelligence artificielle cette année. .N A 10:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,71% à 38 888,1. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,62% à 5 062,63 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 2,43% à 15 959,39. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Nvidia Corp NVDA.OQ , en hausse de 15,3% ** Synopsys Inc SNPS.OQ , en hausse de 11,4% ** Advanced Micro Devices AMD.OQ , en hausse de 10,1% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Etsy Inc ETSY.OQ , en baisse de 7% ** Newmont Corporation NEM.N , en baisse de 3,9% ** Keurig Dr Pepper KDP.OQ , en baisse de 3,8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF NVDX.N , +30,6% ** Mativ Holdings MATV.N , +30,4% ** Outfront Media OUT.N , +16,7% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF NVDQ.N , en baisse de 30,5% ** Bridge Investment Group Holdings Inc BRDG.N , en baisse de 19,7% ** Sunnova Energy International Inc NOVA.N , en baisse de 14,5% Les trois principales hausses du Nasdaq .PG.O : ** LA Rosa Holdings Corp LRHC.O , en hausse de 147,4% ** Root Inc ROOT.O , en hausse de 51,3% ** GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL.O , en hausse de 30,3% Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD.O , en baisse de 31,1% ** Rivian Automotive RIVN.O , en baisse de 27,5% ** Bel Fuse Inc BELFB.O , en baisse de 26,7% ** STMicroelectronics NV STM.N : +2,5% BUZZ - Les valeurs technologiques européennes et les semi-conducteurs bondissent grâce aux bénéfices et aux encouragements de Nvidia nL3N3F72BG ** Rivian Automotive RIVN.O : baisse de 27,5% BUZZ - Le fabricant de VE prévoit une production bien inférieure à ses estimations nL4N32Q2K5 ** Nvidia Corp NVDA.O : + 15,3 % BUZZ - La capitalisation boursière de Nvidia se rapproche des 2 000 milliards de dollars grâce à des prévisions très optimistes nL3N3F72O1 ** Etsy Inc ETSY.O : en baisse de 7,0% BUZZ - chute suite à des prévisions de ventes faibles au premier trimestre, plusieurs courtiers réduisent les prévisions nL3N3F72P7 ** Novavax Inc NVAX.O : +17,6% BUZZ - Gains suite au règlement d'un litige avec le groupe international de vaccins Gavi nL3N3F73UY ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : +7,0% BUZZ - Hausse suite à une augmentation de la prévision en moins de 3 semaines nL3N3F73QA ** Gilead Sciences Inc GILD.O : baisse de 1,8% BUZZ - Chute après que Truist ait abaissé la note, réduit le PT nL3N3F732A ** Moderna Inc MRNA.O : en hausse de 7,9% BUZZ - Hausse suite à la publication d'un bénéfice surprise au 4ème trimestre nL3N3F7349 ** Grab Holdings Ltd GRAB.O : baisse de 4,6% BUZZ - baisse suite à une prévision de revenus annuels faibles nL3N3F734N ** Sunrun Inc RUN.O : down 7.7% BUZZ - Glisse après des résultats trimestriels insuffisants et une offre de dette nL3N3F735G ** Coty Inc COTY.N : en hausse de 3,5% BUZZ - La banque TD Cowen devient optimiste sur la demande et les opportunités de croissance nL3N3F738E ** Planet Fitness Inc PLNT.N : en baisse de 2,7% BUZZ - Baisse après que la société ait publié des prévisions à la baisse pour 2024 nL3N3F73Q6 ** Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : en hausse de 95,6% BUZZ - Montée des données précliniques "prometteuses" de l'essai de traitement du cancer nL3N3F73A2 ** Quanta Services Inc PWR.N : +10,0% BUZZ - En hausse après des prévisions de revenus pour 2024 optimistes nL3N3F738X ** Lantheus Holdings Inc LNTH.O : hausse de 14,4% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL3N3F73CK ** Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : hausse de 25,2% BUZZ - Hausse des revenus au 4ème trimestre nL3N3F73DX ** B Riley Financial Inc RILY.O : + 15,5 % BUZZ - En hausse après qu'un examen interne ait conclu à l'absence d'implication dans la mauvaise conduite présumée de Prophecy nL3N3F53TU ** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : -3,8% BUZZ - Baisse après que les ventes du 4ème trimestre aient été inférieures aux estimations nL3N3F73XV ** Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : en hausse de 3,7% BUZZ - En hausse suite aux résultats positifs d'un essai clinique pour un médicament de prévention de la maladie de Lyme nL3N3F73Z8 ** Gain Therapeutics Inc GANX.O : baisse de 3,6% BUZZ - Chute après la démission du directeur financier nL3N3F73AR ** AT&T Inc T.N : baisse de 2,2% BUZZ - Chute suite à une panne de téléphone portable aux Etats-Unis nL3N3F73LH ** Remitly Global Inc RELY.O : + 17,8 % BUZZ - bondit après de fortes prévisions de chiffre d'affaires annuel nL3N3F53ZS ** Teleflex Inc TFX.N : en baisse de 3,4% BUZZ - Chute après une prévision de bénéfice pour 2024 en baisse nL3N3F73CB ** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O : - 6,5 % BUZZ - Baisse suite à une offre d'actions nL2N3F71SI ** Wayfair Inc W.N : +7,2% BUZZ - Remontée après une perte plus faible que prévu au 4ème trimestre nL3N3F73XE ** Fluence Energy Inc FLNC.O : baisse de 16,5% BUZZ - Chute après la prise de position courte de Blue Orca nL3N3F740F ** Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : hausse de 4,5% BUZZ - Hausse après l'acquisition des droits américains pour un médicament contre le cancer du poumon nL3N3F740K Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,48% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,30 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,48 Energie .SPNY en baisse de 0,50 Finance .SPSY en hausse de 1,03 Santé .SPXHC en hausse de 0,40 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,88 Technologies de .SPLRCT en hausse de 3,98 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,33% Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,24 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,40