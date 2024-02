LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Super Micro, Albemarle

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 15 février - Les principaux indices boursiers de Wall Street se sont orientés vers une ouverture en demi-teinte jeudi, les investisseurs analysant un lot de données économiques mitigées à la recherche d'indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale procédera à sa première réduction de taux d'intérêt. .N A 13:34 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,69% à 38 688,06. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,51% à 5 025,94 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,25% à 15 898,207. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Zebra Technologies Corp ZBRA.OQ , en hausse de 13,1 % ** Cbre Group Inc CBRE.N , en hausse de 8,9 % ** Epam Systems Inc EPAM.N , en hausse de 8,6 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** West Pharmaceutical Services Inc WST.N , en baisse de 14 % ** Deere & Co DE.N , en baisse de 5,9 % ** Rollins Inc ROL.N , en baisse de 5,5 % Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Jumia Technlogies AG JMIA.N , + 37,8 % ** Express Inc EXPR.N , + 26 % ** Sylvamo Corp SLVM.N , + 25,4 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Fastly Inc FSLY.N , en baisse de 30,6 % ** Herbalife Ltd HLF.N , en baisse de 30 % ** ProShares Short Ether Strategy ETF SETH.N , en baisse de 23,9 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** China Natural Resources Inc CHNR.O , en hausse de 303,4 % ** JX Luxventre Ltd JXJT.O , en hausse de 172,1 % ** Semper Paratus Acquisition Corp TVGN.O , en hausse de 75,2 % Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Bone Biologcs C BBLGW.O , en baisse de 33,3 % ** Beamr Imaging Ltd BMR.O , en baisse de 31,9 % ** Sabre Corp SABR.O , en baisse de 28,6 % ** Intuitive Machines Inc LUNR.O : en hausse de 32,5% BUZZ - En hausse après le lancement de l'engin lunaire de la société nL3N3F01Y3 ** Fastly Inc FSLY.N : baisse de 30,6% BUZZ - baisse après avoir annoncé une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre nL3N3F01YX ** Deere & Co DE.N : - 5,9 % BUZZ - Baisse après l'abaissement des prévisions de bénéfices pour 2024 sur fond d'inquiétudes concernant la demande nL3N3F02N2 ** AppLovin Corp APP.O : en hausse de 21,6% BUZZ - bondit suite à des prévisions de revenus optimistes pour le 1er trimestre nL3N3F0212 ** SoundHound AI Inc SOUN.O : hausse de 69,6% ** Arm Holdings PLC ARM.O : hausse de 3,2 ** C3.ai Inc AI.N : hausse de 1,4 ** BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N : +16,5% BUZZ - Les sociétés d'IA augmentent après que Nvidia ait révélé sa participation nL3N3F03EY ** YETI Holdings Inc YETI.N : baisse de 14,6% BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices pour 2024 inférieures aux estimations nL3N3F02GO ** Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH.O : baisse de 27,1% BUZZ - Diapositives après des prévisions de bénéfices pour 2024 inférieures aux estimations nL3N3F02GO ** Coinbase Global Inc COIN.O : en hausse de 3,5% BUZZ - JPM relève Coinbase à 'neutre' alors que le bitcoin monte en flèche nL3N3F02AE ** Children's Place Inc PLCE.O : + 61,3 % BUZZ - Plus du double, un groupe d'investisseurs devient majoritaire nL3N3F0390 ** PENN Entertainment Inc PENN.O : baisse de 15,2% BUZZ - Baisse après que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL3N3F02M6 ** West Pharmaceuticals Services Inc WST.N : baisse de 14,0% BUZZ - Baisse suite à de faibles prévisions pour 2024 nL3N3F02NZ ** Paramount Global PARA.O : -4,3% BUZZ - Baisse des actions après que Berkshire Hathaway ait réduit sa participation nL3N3F027A ** EPAM Systems Inc EPAM.N : en hausse de 8,6% BUZZ - Hausse suite à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL3N3F02NY ** PBF Energy Inc PBF.N : baisse de 3.0% BUZZ - Chute après la publication d'une perte surprise au 4ème trimestre nL3N3F03AL ** SunPower Corp SPWR.O : +0,4% BUZZ - Gains grâce à un nouveau prêt à terme de 175 millions de dollars et à des renonciations supplémentaires nL3N3F02M7 ** Shake Shack Inc SHAK.N : + 23,2 % BUZZ - Le titre a atteint son plus haut niveau en deux ans grâce à la publication d'un résultat supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3F0392 ** KalVista Pharmaceuticals Inc KALV.O : +6,5% BUZZ - Rebondit grâce à une offre d'actions à prix élevé nL2N3F019M ** Oatly Group AB OTLY.O : baisse de 12,6% BUZZ - Les actions chutent après une perte plus importante au 4ème trimestre et une hausse des ventes nL3N3F039L ** Organon & Co OGN.N : +13,4% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL3N3F02SR ** Applied Therapeutics Inc APLT.O : +26,3% BUZZ - Hausse des résultats intermédiaires de la dernière phase de développement d'un médicament contre les maladies héréditaires nL3N3F02LG ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : +5,2% BUZZ - Hausse après la publication des résultats de l'investisseur nL3N3F02SQ ** CBRE Group Inc CBRE.N : +8,9% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL3N3F02SC ** Crocs Inc CROX.O : plus 11,0% BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis 7 mois grâce à des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations nL3N3F03FE ** Digital World Acquisition Corp DWAC.O : + 15,9 % BUZZ - La SEC ouvre la voie à une fusion avec l'entreprise de médias de Trump nL2N3F01JB ** Zebra Technologies Corp ZBRA.O : +13,1% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du 4ème trimestre nL3N3F02X7 ** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : baisse de 9,1% BUZZ - Baisse suite à la modification des objectifs de l'étude sur le traitement des maladies cardiaques nL3N3F030J ** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : +5,7% BUZZ - Hausse suite à un contrat de 31 millions de dollars pour le développement d'adjuvants de vaccins nL3N3F02ZY ** Wendy's Co WEN.O : baisse de 1,8% BUZZ - Baisse après une prévision de bénéfice annuel en baisse, les coûts pesant nL3N3F0346 ** Jfrog Ltd FROG.O : en hausse de 30,9% BUZZ - Les actions bondissent de 29% après les résultats trimestrielsLes actions bondissent de 29% après les résultats trimestriels nL2N3F01YU ** Alvotech SA ALVO.O : +0,6% BUZZ - En hausse suite à un accord avec J&J pour le lancement du biosimilaire de Stelara nL3N3F03BN ** Blueprint Medicines Corp BPMC.O : plus 11,5% BUZZ - En hausse après avoir battu les estimations du 4ème trimestreen hausse après avoir battu les estimations du 4ème trimestre nL3N3F03EZ ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : plus 12.1% BUZZ - En forte hausse mais les données techniques indiquent qu'un recul est possible nL2N3EY1XB ** Alkermes PLC ALKS.O : +11,2% BUZZ - En hausse après avoir battu les estimations de chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL3N3F03IM ** Targa Resources Corp TRGP.N : +5,0% BUZZ - Hausse après une prévision de croissance des bénéfices pour 2024 nL3N3F0227 ** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : +2,6% BUZZ - Hausse suite à la signature d'un accord avec ReCode pour le traitement de maladies génétiques nL3N3F03BD ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : hausse de 2,0 ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : hausse de 1,8% *morgan Stanley MS.N : hausse de 2,0%* Citigroup Inc ** Citigroup Inc C.N : +2,0% BUZZ - Les banques américaines progressent, les investisseurs se réjouissent des données sur le commerce de détail nL3N3F03NO ** Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : +13,7% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice de base au 4ème trimestre nL3N3F03OD ** US Bancorp USB.N : hausse de 2,0 ** Fifth Third Bancorp FITB.O : hausse de 0,7% *bank of New York Mellon Corp BK.N : hausse de 1,3%* Comerica Inc ** Comerica Inc CMA.N : +1,2% BUZZ - Les banques régionales américaines s'envolent alors que les données sur le commerce de détail augmentent les espoirs de réduction des taux nL3N3F03OH ** BuzzFeed Inc BZFD.O : + 45,8% BUZZ - Le rapport d'un rachat potentiel fait grimper le cours de l'action nL3N3F03RO ** Albemarle Corp ALB.N : +3,5% BUZZ - Gains sur le bénéfice du 4ème trimestre nL3N3F034R ** Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : baisse de 2.1% BUZZ - Chute après que Culper Research ait révélé une position courte nL3N3F03RR ** Snowflake Inc SNOW.N : baisse de 1,4% BUZZ - Les actions chutent suite à la rétrogradation de HSBC à "hold" nL2N3F02E2 ** Wells Fargo & Co WFC.N : en hausse de 6,5% BUZZ - L'OCC met fin à l'ordonnance de consentement de 2016 nL3N3F03V8 ** Banc of California Inc BANC.N : + 7,2 % BUZZ - Hausse après l'augmentation de la participation de Barclays nL3N3F041P Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,24% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,75 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,54 Energie .SPNY en hausse de 2,20 Finance .SPSY en hausse de 1,42 Santé .SPXHC en hausse de 0,65% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,42% Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,44 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,82 Immobilier .SPLRCR en hausse de 2,31 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,43