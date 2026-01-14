 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Prologis, Huntington Ingalls, Citigroup
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

14 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mercredi alors que les investisseurs digéraient les bénéfices de Bank of America et de Wells Fargo, les ventes au détail et les données sur les prix à la production devant être publiées plus tard dans la journée pour donner une nouvelle indication sur le pouls de l'économie.

.N

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record en raison des paris sur une baisse des taux de la Fed nL4N3YF0V5

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que le prix du métal dépasse les 90$ l'once nL4N3YF0V1

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse après des informations sur une offre en numéraire pour Warner Bros nL6N3YF0MV

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : ** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Baisse après des informations selon lesquelles la Chine ordonne l'arrêt des logiciels de cybersécurité américains et israéliens nL6N3YF0N8

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - Baisse après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations nL4N3YF109

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - Hausse après que la Banque Scotia ait relevé sa note à "secteur surperformant" nL4N3YF10T

** Huntington Ingalls Industries Inc HII.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir obtenu un contrat de défense aux États-Unis nL6N3YF0QG

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Baisse après les résultats du 4ème trimestre

nL4N3YF19A

** Hallador Energy Co HNRG.O :

BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 50 millions de dollars nL6N3YF0RW

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Wells Fargo augmente le PT d'EPAM en raison du rebond des dépenses discrétionnaires en 2026 et de la hausse de l'IA

nL4N3YF13J

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Les actions de Honeywell montent suite à l'annonce d'une introduction en bourse de Quantinuum nL4N3YF130

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Jefferies augmente le PT de GE Vernova sur la base d'une demande d'énergie plus élevée nL4N3YF13R

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Chute après qu'UBS ait réduit sa recommandation à "vendre" nL6N3YF0SY

** Vulcan Materials Co VMC.N :

BUZZ - Chute après que DA Davidson ait réduit sa notation à 'neutre' nL4N3YF17I

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Hausse grâce à l'expansion de son centre de données au Texas nL6N3YF0TL

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - BofA augmente le PT de Jabil sur de fortes opportunités de croissance nL4N3YF17H

** Tapestry Inc TPR.N :

BUZZ - Baisse après que Jefferies ait rétrogradé la note à 'hold' et réduit le PT nL4N3YF1AA

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Augmentation après que Morgan Stanley ait relevé les actions cotées aux Etats-Unis à "surpondérer" nL6N3YE19B

** Citigroup Inc C.N :

BUZZ - Hausse après les résultats du 4ème trimestre

nL4N3YF10O

** Clover Health Investments Corp CLOV.O :

BUZZ - Les actions bondissent alors que l'assureur prévoit un premier bénéfice annuel en 2026 nL4N3YF1BI

** AirJoule Technologies Corp AIRJ.O :

BUZZ - Chute suite à une augmentation de capital

nL6N3YF0U7

** TG Therapeutics Inc TGTX.O :

BUZZ - Sursaut sur les perspectives de revenus en 2026 et un dépassement des ventes préliminaires de 2025 nL4N3YF181

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRJOULE TECH RG-A
3,3600 USD NASDAQ -15,37%
BANK OF AMERICA
52,655 USD NYSE -3,19%
CITIGROUP
114,970 USD NYSE -1,15%
CLEANSPARK
13,2800 USD NASDAQ +5,82%
CLOVER HEALTH INV.
2,8150 USD NASDAQ +10,83%
COEUR MINING
20,920 USD NYSE -0,19%
ENDEAVOUR SILVER
11,170 USD NYSE 0,00%
EPAM SYSTEMS
219,410 USD NYSE +3,45%
FORTINET
76,8200 USD NASDAQ -1,93%
GE VERNOVA
647,232 USD NYSE -0,75%
GOLD FIELDS SP ADR
50,200 USD NYSE +1,35%
HALLADOR ENERGY
19,6050 USD NASDAQ -4,92%
HARMONY GOLD SP ADR
22,080 USD NYSE +0,11%
HECLA MINING
24,430 USD NYSE +0,51%
HONEYWELL INTL
211,9266 USD NASDAQ +0,78%
HUNTGTN INGLS IN
414,800 USD NYSE +0,72%
JABIL
240,425 USD NYSE +0,87%
NETFLIX
89,0660 USD NASDAQ -1,39%
NEWMONT
114,293 USD NYSE -0,29%
NUTRIEN
65,650 USD NYSE +7,05%
PALO ALTO NETWORKS
190,3000 USD NASDAQ -0,29%
PROLOGIS REIT
131,085 USD NYSE +0,73%
RIVIAN AUTO RG-A
17,6150 USD NASDAQ -6,55%
SIBANYE SP ADR
17,518 USD NYSE +2,26%
TAPESTRY
133,559 USD NYSE -0,64%
TG THERAP
31,1300 USD NASDAQ +11,70%
VULCAN MATERIALS
306,730 USD NYSE -1,42%
WELLS FARGO
89,385 USD NYSE -4,33%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank