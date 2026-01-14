LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Prologis, Huntington Ingalls, Citigroup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mercredi alors que les investisseurs digéraient les bénéfices de Bank of America et de Wells Fargo, les ventes au détail et les données sur les prix à la production devant être publiées plus tard dans la journée pour donner une nouvelle indication sur le pouls de l'économie.

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record en raison des paris sur une baisse des taux de la Fed nL4N3YF0V5

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que le prix du métal dépasse les 90$ l'once nL4N3YF0V1

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse après des informations sur une offre en numéraire pour Warner Bros nL6N3YF0MV

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : ** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Baisse après des informations selon lesquelles la Chine ordonne l'arrêt des logiciels de cybersécurité américains et israéliens nL6N3YF0N8

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - Baisse après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations nL4N3YF109

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - Hausse après que la Banque Scotia ait relevé sa note à "secteur surperformant" nL4N3YF10T

** Huntington Ingalls Industries Inc HII.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir obtenu un contrat de défense aux États-Unis nL6N3YF0QG

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Baisse après les résultats du 4ème trimestre

** Hallador Energy Co HNRG.O :

BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 50 millions de dollars nL6N3YF0RW

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Wells Fargo augmente le PT d'EPAM en raison du rebond des dépenses discrétionnaires en 2026 et de la hausse de l'IA

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Les actions de Honeywell montent suite à l'annonce d'une introduction en bourse de Quantinuum nL4N3YF130

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Jefferies augmente le PT de GE Vernova sur la base d'une demande d'énergie plus élevée nL4N3YF13R

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - Chute après qu'UBS ait réduit sa recommandation à "vendre" nL6N3YF0SY

** Vulcan Materials Co VMC.N :

BUZZ - Chute après que DA Davidson ait réduit sa notation à 'neutre' nL4N3YF17I

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Hausse grâce à l'expansion de son centre de données au Texas nL6N3YF0TL

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - BofA augmente le PT de Jabil sur de fortes opportunités de croissance nL4N3YF17H

** Tapestry Inc TPR.N :

BUZZ - Baisse après que Jefferies ait rétrogradé la note à 'hold' et réduit le PT nL4N3YF1AA

** Nutrien Ltd NTR.N :

BUZZ - Augmentation après que Morgan Stanley ait relevé les actions cotées aux Etats-Unis à "surpondérer" nL6N3YE19B

** Citigroup Inc C.N :

BUZZ - Hausse après les résultats du 4ème trimestre

** Clover Health Investments Corp CLOV.O :

BUZZ - Les actions bondissent alors que l'assureur prévoit un premier bénéfice annuel en 2026 nL4N3YF1BI

** AirJoule Technologies Corp AIRJ.O :

BUZZ - Chute suite à une augmentation de capital

** TG Therapeutics Inc TGTX.O :

BUZZ - Sursaut sur les perspectives de revenus en 2026 et un dépassement des ventes préliminaires de 2025 nL4N3YF181