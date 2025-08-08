information fournie par Reuters • 08/08/2025 à 13:59

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Pinterest, Novo Nordisk, Instacart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

8 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi après que le choix temporaire du président Donald Trump pour un gouverneur de la Réserve fédérale ait alimenté les attentes d'une politique plus dovish à l'avenir. .N

** Light & Wonder Inc < LNW.O >:

BUZZ - Les actions ASX de Light & Wonder prolongent leurs pertes sur les résultats, Jarden réduit le PT nL4N3U00LU

** Block Inc < XYZ.N >:

BUZZ - L'action Block Inc, cotée à l'ASX, s'envole après des résultats en hausse et un relèvement des prévisions

nL4N3U00MB

BUZZ - L'action Block Inc. monte en flèche après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices bruts annuels

nL6N3U00F4

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes s'effondrent; en passe de réaliser un gain hebdomadaire alors que le Nasdaq bat des records nL4N3U00SJ

** Novo Nordisk A/S < NOV.N >:

BUZZ - L'action continue de se redresser après les résultats décevants de Lilly nL8N3U01B4

** Pinterest Inc < PINS.N >:

BUZZ - L'action dégringole alors que les bénéfices ne sont pas à la hauteur des attentes nL6N3U00DL

** Trade Desk Inc < TTD.O >:

BUZZ - Les actions chutent après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre

nL4N3U015C

** JFrog Ltd < FROG.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après une hausse du chiffre d'affaires et des prévisions nL4N3U016T

** Microchip Technology Inc < MCHP.O >:

BUZZ - Chute après les résultats du 1er trimestre

nL4N3U018D

** Take-Two Interactive Software Inc < TTWO.O >:

BUZZ - Les actions progressent grâce à la forte demande de jeux, au lancement de GTA VI nL4N3U0154

** Monster Beverage Corp < MNST.O >:

BUZZ - Les résultats trimestriels de Monster Beverage Corp

nL6N3TZ0G0

** Parker-Hannifin Corp < PH.N >:

BUZZ - Jefferies relève le PT de Parker-Hannifin après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3U01AB

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Tout ce qui brille: Les minières aurifères gagnent du terrain sur les contrats à terme sur l'or américain

nL4N3U01AP

** MP Materials Inc < MP.N >:

BUZZ - Des gains sur une perte trimestrielle moins importante nL4N3U01B6

** Avidbank Holdings Inc < AVBH.O >:

BUZZ - Prêt à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 60 millions de dollars nL6N3U00F1

** Expedia Group Inc < EXPE.O >:

BUZZ - Augmentation des prévisions annuelles nL4N3T5186

** Sezzle Inc < SEZL.O >:

BUZZ - plonge après les résultats trimestriels; l'analyste principal dit que 'la barre était plus haute nL6N3U00GC

** Instacart Inc < CART.O >:

BUZZ - bondit après des prévisions de valeur de transaction brute supérieures aux estimations nL6N3U00GD