LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Oracle, Nebius, Centene

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 septembre - Les contrats à terme sur les actions américaines ont été modérés jeudi, les investisseurs préférant rester sur la touche avant les chiffres cruciaux de l'inflation qui sont susceptibles d'influencer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** Oracle ORCL.N : BUZZ - Prolonge ses gains après la plus forte hausse en une journée depuis 1992 nL6N3UY0GL

** Bitmine Immersion Technologies BMNR.A : ** Sharplink Gaming SBET.O : ** BTCS BTCS.O : ** Bit Digital BTBT.O : ** iShares ethereum Trust ETF ETHA.O :

BUZZ - Les actions liées à l'Ether augmentent alors que la cryptocurrency atteint son plus haut niveau en une semaine

nL3N3UY0KM

** Nebius Group NBIS.O :

BUZZ - Les actions sont en hausse après une injection de capital de 3,75 milliards de dollars suite à l'accord avec Microsoft nL6N3UY0IZ

** Centene CNC.N :

BUZZ - Hausse après que la société ait déclaré que les résultats jusqu'au mois d'août étaient conformes aux prévisions de bénéfices annuels nL3N3UY0OT