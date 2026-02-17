 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Norwegian Cruise Line, Paramount Skydance, Compass Pathways
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, les inquiétudes concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle ayant déstabilisé les investisseurs après le long week-end, tandis que les marchés se sont également concentrés sur les résultats des entreprises. .N

** AeroVironment Inc AVAV.O :

BUZZ - Les actions augmentent alors que JPM initie une surpondération, citant une piste de croissance nL4N3ZD0G0

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Baisse après un rapport du FT sur un accord potentiel avec Masimo nL4N3ZD0H6

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Bondit après un rapport de l'activiste Elliott sur une prise de participation de 10% nL6N3ZD0CJ

** Paramount Skydance Corp PSKY.O :

BUZZ - Les actions montent après l'annonce d'une reprise des négociations nL4N3ZD0IF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause du renforcement du dollar nL6N3ZD0DM

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, les prix des lingots en baisse en raison de la force du dollar américain nL4N3UL1EO

** General Mills Inc GIS.N :

BUZZ - Baisse après la réduction des prévisions de ventes et de bénéfices annuels nL6N3ZD0FL

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - Bondit alors que l'étude sur le traitement de la dépression atteint son objectif principal nL4N3ZD0NV

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
243,6700 USD NASDAQ +3,64%
ANGLOGOLD ASH
109,890 USD NYSE +4,96%
COEUR MINING
22,420 USD NYSE +7,07%
COMPASS PATH SP ADR
5,8100 USD NASDAQ -0,68%
DANAHER
212,550 USD NYSE -1,10%
ENDEAVOUR SILVER
11,755 USD NYSE +6,91%
GENERAL MILLS
48,330 USD NYSE -0,51%
GOLD FIELDS SP ADR
54,650 USD NYSE +4,77%
HARMONY GOLD SP ADR
20,995 USD NYSE +6,57%
HECLA MINING
22,595 USD NYSE +8,19%
NEWMONT
125,820 USD NYSE +6,53%
NORW CRS LINE
21,510 USD NYSE -7,48%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3250 USD NASDAQ +0,73%
