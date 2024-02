LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, Dorian LPG, Apple

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 1er février - Wall Street a rebondi jeudi, après une chute au cours de la séance précédente, alors que la Réserve fédérale américaine a réduit à néant les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt. L'attention s'est portée sur les résultats des grandes entreprises technologiques, attendus plus tard dans la journée. .N À 13:35 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,68% à 38 410,08. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,89% à 4 888,68 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,01% à 15 317,171. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Corteva CTVA.N , en hausse de 18,5% ** Etsy ETSY.O , en hausse de 8% ** FMC Corporation FMC.N , en hausse de 8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** C.H. Robinson Worldwide CHRW.O , en baisse de 14,1% ** Aflac AFL.N , en baisse de 9,1% ** Zions Bancorporation ZION.O , en baisse de 5,9% Les trois principales valeurs du NYSE .PG.N en hausse: ** ADC Therapeutics ADCT.N , en hausse de 15,1% Les trois premiers perdants en pourcentage du NYSE .PL.N : ** Thermon THR.N , en baisse de 20,3% ** IHS Holding IHS.N , en baisse de 13,6% ** Commander Resources CNMD.N , en baisse de 13% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** NeuroBo Pharmaceuticals NRBO.O , +60,2% ** GRI Bio GRI.O , +56,5% ** Applied Materials AUVIP.O , +39,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Revelation Biosciences REVB.O , en baisse de 60,8% ** Caremex CMAX.O , en baisse de 34% ** Hesai HSAI.O , en baisse de 30,2% ** Wolfspeed Inc WOLF.N : baisse de 10,4% BUZZ - Perte de vitesse après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le troisième trimestre nL4N3EM2I9 ** Nextracker Inc NXT.O : en hausse de 21,4% BUZZ - Augmentation des prévisions pour l'année fiscale nL4N3EM2JU ** Merck & Co Inc MRK.N : +3,9% BUZZ - Atteint son plus haut niveau historique grâce à Keytruda qui a permis de battre les prévisions du 4ème trimestre nL4N3EM4I3 ** Honeywell International Inc HON.O : en baisse de 3,1% BUZZ - Baisse des prévisions annuelles nL4N3EM2YY ** Qualcomm Inc QCOM.O : baisse de 4,5% BUZZ - Baisse suite à des inquiétudes sur les parts de marché en Chine nL4N3EM2JX ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 8,4% BUZZ - Les valeurs technologiques suggèrent que l'indice KBW des banques régionales pourrait encore baisser nL1N3EL2DW ** Norfolk Southern Corp NSC.N : +7% BUZZ - Le groupe Ancora prend une participation de 1 milliard de dollars nL4N3EM2UH ** UnitedHealth Group Inc UNH.N : en baisse de 0,9 ** Humana Inc HUM.N : baisse de 1% BUZZ - Les analystes estiment que les taux d'assurance maladie proposés pour 2025 sont "légèrement décevants" nL4N3EM3ZI ** Qorvo Inc QRVO.O : hausse de 4,8% BUZZ - Gains sur des prévisions solides pour le 4ème trimestre nL4N3EM2Y2 ** Align Technology Inc ALGN.O : +3,7% BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour le 1er trimestre nL4N3EM2OL ** Canada Goose Holdings Inc GOOS.N : +6,6% BUZZ - bondit après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le 4ème trimestre nL4N3EM4A0 ** Altria Group Inc MO.N : + 3 % BUZZ - Hausse grâce à un plan de rachat d'actions et à un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3EM4AH ** Corteva Inc CTVA.N : + 18,5 % BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre, plan de rachat d'actions nL4N3EM3FL ** Eaton Corporation PLC ETN.N : +6,3% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours, résultats du 4ème trimestre battus nL4N3EM3EL ** NeuroBo Pharmaceuticals Inc NRBO.O : +60,2% BUZZ - Hausse suite au feu vert de la FDA pour le début des essais sur l'homme d'un médicament contre l'obésité nL4N3EM3KS ** InVivo Therapeutics Holdings Corp NVIV.O : baisse de 50,3% BUZZ - chute suite au dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 nL4N3EM3LU ** CMS Energy Corp CMS.N : +3% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3EM3IC ** CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : -14,1% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis près de 4 ans après l'échec du 4ème trimestre nL1N3EM1Z9 ** SunPower Corp SPWR.O : en hausse de 20% BUZZ - Augmente après avoir reçu des extensions de prêts et des engagements de financement nL4N3EM4H7 ** Etsy Inc ETSY.O : +8% BUZZ - Hausse après qu'Elliott ait obtenu un siège au conseil d'administration et une participation économique de 13% nL4N3EM4AJ ** LifeStance Health Group Inc LFST.O : baisse de 7,8% BUZZ - Baisse après que Hindenburg ait pris une position courte nL4N3EM42V ** Okta Inc OKTA.O : +2,2% BUZZ - Hausse suite à l'annonce de suppressions d'emplois nL4N3EM3QR ** Quest Diagnostics Inc DGX.N : baisse de 1,2% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3EM3YU ** Rogers Communications Inc RCI.N : +2,5% BUZZ - Hausse suite à des prévisions optimistes sur le flux de trésorerie disponible annuel nL4N3EM3AG ** Bio-Techne Corp TECH.O : baisse de 3,1% BUZZ - Baisse suite à des estimations de bénéfices trimestriels manquées nL4N3EM44B ** Cardinal Health Inc CAH.N : baisse de 4,5% BUZZ - Baisse suite à l'abaissement des prévisions de bénéfices des unités médicales nL4N3EM386 ** Citizens Financial Group Inc CFG.N : baisse de 3,4% ** Banc of California Inc BANC.N : baisse de 4,9 *comerica Inc CMA.N : baisse de 3,3% * M&T Bank Corp ** M&T Bank Corp MTB.N : en baisse de 4,5% BUZZ - Le Yen soutenu par les flux de valeurs refuges, les banques régionales américaines étendent leur baisse nL1N3EM2A4 ** Peloton Interactive Inc PTON.O : baisse de 23,1% BUZZ - rétropédalage sur les faibles prévisions pour l'année fiscale nL4N3EM411 ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 2,5% *barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,6% * AngloGold Ashanti Ltd ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : hausse de 5,9 ** Gold Fields Ltd GFI.N : +7,2% BUZZ - Les minerais d'or augmentent après les données sur le chômage aux Etats-Unis nL4N3EM4CI ** Dorian LPG Ltd LPG.N : +0,3% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre nL4N3EM3QQ ** Apple Inc AAPL.O : +0,7% BUZZ - Les investisseurs se concentrent sur l'IA et la demande d'iPhone nL1N3EM2A5 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,89 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,12 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,54 Energie .SPNY en hausse de 0,14% Finance .SPSY en baisse de 0,17 Santé .SPXHC en hausse de 0,92 Industrie .SPLRCI en hausse de 1,00 % Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,13 % l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,29 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,89 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,33%