LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Metsera, mineur d'or et d'argent
22/09/2025

*

*

*

22 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé lundi après que les principaux indices de Wall Street aient atteint des records lors de la séance précédente, tandis que l'incertitude concernant les politiques de visa du président Donald Trump a également assombri le sentiment. .N

** Metsera Inc < MTSR.O >:

BUZZ - En plein essor grâce à l'accord de rachat de Pfizer pour 4,9 milliards de dollars nL3N3V90PD

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3V90IY

** Hecla Mining Co HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < EXK.N >: ** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix du métal blanc dépassent leur plus haut niveau depuis 14 ans

nL3N3V90LQ

** JPMorgan Chase & Co < JPM.N >:

BUZZ - Chute après que Trump ait imposé des frais de 100 000 $ pour les nouveaux visas H-1B nL3N3V512E

** Snap Inc < SNAP.N >:

BUZZ - En passe d'atteindre son plus haut niveau depuis le sombre rapport du mois d'août nL3N3V90MU

** Kenvue Inc < KVUE.N >:

BUZZ - Chute; Trump prévoit une annonce "importante" sur les résultats de l'autisme lundi nL3N3V90N0

** Microsoft Corp < MSFT.O >: ** Alphabet Inc < GOOGL.O >: ** Meta Platforms Inc < META.O >: ** Amazon.com Inc < AMZN.O >:

BUZZ - Les entreprises technologiques qui embauchent le plus de visas H-1B ont baissé après le mandat de 100 000 $ de Trump

nL3N3V90NF

** Qualigen Therapeutics Inc < QLGN.O >:

BUZZ - Le pari de 41 millions de dollars de Faraday Future sur les crypto-monnaies fait grimper les cours nL3N3V90NU

** Premier Inc < PINC.O >:

BUZZ - La société s'envole grâce à une opération de privatisation de 2,6 milliards de dollars nL3N3V90OX

** Constellation Energy Corp < CEG.O >: ** NRG Energy Inc < NRG.N >: ** Talen Energy Corp < TLN.O >: ** Vistra Corp < VST.N >:

BUZZ - Scotiabank initie une couverture sur les producteurs d'énergie nL3N3V90OS

** McCormick and Company Inc < MKC.N >:

BUZZ - Jefferies réduit le PT sur McCormick en citant les pressions EMEA à l'approche du troisième trimestre

nL6N3V90HO

** Barrick Mining Corp < B.N >:

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT du minier Barrick suite à une découverte d'or au Nevada plus importante que prévu

nL3N3V90NV

** Reynolds Consumer Products Inc < REYN.O >:

BUZZ - Augmentation de l'indice S&P SmallCap nL6N3V90IN

