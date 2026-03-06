LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Marvell Technology, Dow, Ingram Micro Holding

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé vendredi, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation en augmentant les coûts de l'énergie, et que les investisseurs attendent un rapport crucial sur l'emploi. .N

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche avant le marché sur la prévision de la demande de puces d'intelligence artificielle

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan ait relevé la valeur de l'action à "surpondérer"

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - baisse suite à la vente de 275 millions de dollars d'actions par le sponsor Platinum Equity