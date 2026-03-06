 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Marvell Technology, Dow, Ingram Micro Holding
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 mars - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé vendredi, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation en augmentant les coûts de l'énergie, et que les investisseurs attendent un rapport crucial sur l'emploi. .N

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche avant le marché sur la prévision de la demande de puces d'intelligence artificielle

nL6N3ZU0M1

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan ait relevé la valeur de l'action à "surpondérer" nL6N3ZU0N0

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - baisse suite à la vente de 275 millions de dollars d'actions par le sponsor Platinum Equity nL6N3ZU0SB

Valeurs associées

DOW
33,740 USD NYSE +4,33%
MARVELL TECH
75,6800 USD NASDAQ -3,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank