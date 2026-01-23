 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuitive Surgical, sociétés minières d'argent, Fortinet
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

23 janvier - Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté vendredi, signalant une deuxième semaine consécutive de baisse pour le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les actions d'Intel ont plongé après des prévisions décevantes, tandis que les tensions géopolitiques persistantes ont pesé sur le sentiment. .N

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - Annonce de l'acquisition de Brex pour un montant de 5,15 milliards de dollars nL4N3YN27T

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3YO0UV

** ASML Holding NV ASML.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Berenberg dit que les dépenses robustes en outils de fabrication de puces vont continuer, l'écart intérieur de la Chine persiste nL4N3YO0UX

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :X

BUZZ - Les actions des sociétés d'extraction d'argent bondissent en raison de l'incertitude géopolitique

nL6N3YO0NQ

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à "acheter" nL4N3YO0X5

** Movano Inc MOVE.O :

BUZZ - Hausse suite à l'accord de son partenaire de fusion Corvex avec Nvidia concernant le GPU H200 nL6N3YO0PH

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Gains après que la Chine ait demandé à Alibaba, Tencent, ByteDance de préparer des commandes de H200

nL4N3YO0Z1

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
318,7900 USD NASDAQ -1,98%
ASML HOLD NY SP ADR
1 395,0000 USD NASDAQ +2,57%
CAPITAL ONE FINL
236,200 USD NYSE +2,24%
COEUR MINING
25,755 USD NYSE +12,37%
ENDEAVOUR SILVER
13,600 USD NYSE +11,02%
FORTINET
77,6200 USD NASDAQ +2,47%
HECLA MINING
31,290 USD NYSE +8,36%
INTUITIVE SURGICAL
525,8100 USD NASDAQ +0,40%
KLA
1 500,0000 USD NASDAQ -1,32%
LAM RESEARCH
220,6500 USD NASDAQ -3,39%
MOVANO
6,9700 USD NASDAQ -2,24%
NVIDIA
184,8400 USD NASDAQ +0,83%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
