LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuitive Surgical, sociétés minières d'argent, Fortinet

23 janvier - Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté vendredi, signalant une deuxième semaine consécutive de baisse pour le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les actions d'Intel ont plongé après des prévisions décevantes, tandis que les tensions géopolitiques persistantes ont pesé sur le sentiment. .N

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - Annonce de l'acquisition de Brex pour un montant de 5,15 milliards de dollars nL4N3YN27T

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3YO0UV

** ASML Holding NV ASML.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Berenberg dit que les dépenses robustes en outils de fabrication de puces vont continuer, l'écart intérieur de la Chine persiste nL4N3YO0UX

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :X

BUZZ - Les actions des sociétés d'extraction d'argent bondissent en raison de l'incertitude géopolitique

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à "acheter" nL4N3YO0X5

** Movano Inc MOVE.O :

BUZZ - Hausse suite à l'accord de son partenaire de fusion Corvex avec Nvidia concernant le GPU H200 nL6N3YO0PH

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Gains après que la Chine ait demandé à Alibaba, Tencent, ByteDance de préparer des commandes de H200

