LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intuitive Surgical, sociétés minières d'argent, Fortinet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
23 janvier - Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté vendredi, signalant une deuxième semaine consécutive de baisse pour le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les actions d'Intel ont plongé après des prévisions décevantes, tandis que les tensions géopolitiques persistantes ont pesé sur le sentiment. .N
** Capital One Financial Corp COF.N :
BUZZ - Annonce de l'acquisition de Brex pour un montant de 5,15 milliards de dollars nL4N3YN27T
** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :
BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3YO0UV
** ASML Holding NV ASML.O :
** Applied Materials Inc AMAT.O :
** KLA Corp KLAC.O :
** Lam Research Corp LRCX.O :
BUZZ - Berenberg dit que les dépenses robustes en outils de fabrication de puces vont continuer, l'écart intérieur de la Chine persiste nL4N3YO0UX
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :X
BUZZ - Les actions des sociétés d'extraction d'argent bondissent en raison de l'incertitude géopolitique
nL6N3YO0NQ
** Fortinet Inc FTNT.O :
BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à "acheter" nL4N3YO0X5
** Movano Inc MOVE.O :
BUZZ - Hausse suite à l'accord de son partenaire de fusion Corvex avec Nvidia concernant le GPU H200 nL6N3YO0PH
** Nvidia Corp NVDA.O :
BUZZ - Gains après que la Chine ait demandé à Alibaba, Tencent, ByteDance de préparer des commandes de H200
nL4N3YO0Z1
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer