information fournie par Reuters • 08/10/2025 à 13:47

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Schlumberger, FedEx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé mercredi, après une brève pause dans le rallye record de Wall Street, les investisseurs cherchant des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt et des éclaircissements sur la fermeture du gouvernement. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Chute; HSBC déclasse l'action en raison de la faiblesse de la fonderie et du manque de clarté de l'accord

nL6N3VP0AI

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4000$/oz dans un rallye record nL3N3VP0FK

** Confluent Inc < CFLT.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'information selon laquelle le fabricant de logiciels explore une vente nL3N3UX0F1

** FedEx Corp < FDX.N >:

BUZZ - Baisse après que J.P.Morgan ait rétrogradé la note à 'neutre' et réduit le PT nL6N3VP0EH

** Hecla Mining Co < HL.N >:

** Coeur Mining Inc < CDE.N >:

** Endeavour Silver Corp < EXK.N >:

** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc est en hausse sur le pari d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis nL3N3VP0HW

** Joby Aviation Inc < JOBY.N >:

BUZZ - Descente sur le prix de l'offre d'actions de 514 mln $ nL6N3VP0FW

** Schlumberger NV < SLB.N >:

BUZZ - Bernstein réduit l'objectif de prix sur SLB

nL3N3VP0KW

** Zenas Biopharma Inc < ZBIO.O >:

BUZZ - Hausse sur l'accord de licence pour un médicament contre l'auto-immunité d'une valeur potentielle de plus de 2 milliards de dollars nL3N3VP0KG

** Esperion Therapeutics Inc < ESPR.O >:

BUZZ - baisse suite à une levée de fonds de 75 millions de dollars nL6N3VP0IF