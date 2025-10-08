 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Schlumberger, FedEx
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont progressé mercredi, après une brève pause dans le rallye record de Wall Street, les investisseurs cherchant des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt et des éclaircissements sur la fermeture du gouvernement. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Chute; HSBC déclasse l'action en raison de la faiblesse de la fonderie et du manque de clarté de l'accord

nL6N3VP0AI

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4000$/oz dans un rallye record nL3N3VP0FK

** Confluent Inc < CFLT.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'information selon laquelle le fabricant de logiciels explore une vente nL3N3UX0F1

** FedEx Corp < FDX.N >:

BUZZ - Baisse après que J.P.Morgan ait rétrogradé la note à 'neutre' et réduit le PT nL6N3VP0EH

** Hecla Mining Co < HL.N >:

** Coeur Mining Inc < CDE.N >:

** Endeavour Silver Corp < EXK.N >:

** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc est en hausse sur le pari d'une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis nL3N3VP0HW

** Joby Aviation Inc < JOBY.N >:

BUZZ - Descente sur le prix de l'offre d'actions de 514 mln $ nL6N3VP0FW

** Schlumberger NV < SLB.N >:

BUZZ - Bernstein réduit l'objectif de prix sur SLB

nL3N3VP0KW

** Zenas Biopharma Inc < ZBIO.O >:

BUZZ - Hausse sur l'accord de licence pour un médicament contre l'auto-immunité d'une valeur potentielle de plus de 2 milliards de dollars nL3N3VP0KG

** Esperion Therapeutics Inc < ESPR.O >:

BUZZ - baisse suite à une levée de fonds de 75 millions de dollars nL6N3VP0IF

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
74,530 USD NYSE -0,23%
COEUR MINING
18,815 USD NYSE -2,79%
CONFLUENT RG-A
20,7300 USD NASDAQ -2,49%
ENDEAVOUR SILVER
7,745 USD NYSE -1,02%
ESPERION THERAP
3,0900 USD NASDAQ -0,96%
FEDEX
242,250 USD NYSE -1,95%
GOLD FIELDS SP ADR
41,885 USD NYSE -1,40%
HARMONY GOLD SP ADR
18,340 USD NYSE -1,03%
HECLA MINING
11,955 USD NYSE -4,17%
INTEL
37,1700 USD NASDAQ +1,59%
JAI
18,905 USD NYSE -3,42%
NEWMONT
86,960 USD NYSE -1,77%
SLB
34,395 USD NYSE -0,53%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

