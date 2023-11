LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Instacart, Nvidia, Novavax

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 9 novembre - Les actions américaines ont baissé jeudi alors que les investisseurs attendaient de nouvelles indications de politique de la part des responsables des banques centrales, y compris le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, ainsi qu'une série de données économiques la semaine prochaine. .N À 13:49 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,36% à 33 989,77. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,37% à 4 366,57 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,29% à 13 611,467. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** Transdigm TDG.N , en hausse de 8,3% ** Walt Disney Co DIS.N , en hausse de 7,2% ** Fair Isaac FICO.N , en hausse de 3,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Becton Dickinson BDX.N , en baisse de 9,2% ** Corteva CTVA.N , en baisse de 8,5% ** Tesla TSLA.OQ , en baisse de 5,7% Les deux principaux gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** LiveRamp RAMP.N , en hausse de 20 % ** Braskem Sa BAK.N , en hausse de 17,2 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** WideOpenWest WOW.N , en baisse de 53,8% ** NuScale Power SMR.N , en baisse de 33,5% ** FREYR Battery SA FREY.N , en baisse de 33,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Oncology Institute TOI.O , + 35,9 % ** Fitell FTEL.O , + 35,1 % ** Ramaco Resources METC.O , + 34,4 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Cardlytics CDLX.O , en baisse de 52,5 % ** BioVie BIVI.O , en baisse de 44,6 % ** James River JRVR.O , en baisse de 29,8 % ** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : en hausse de 20,5% BUZZ - bondit suite à la suppression de 18% des emplois nL4N3CA4OI ** Bloom Energy Corp BE.N : +12% BUZZ - Hausse du bénéfice surprise du 3ème trimestre et du chiffre d'affaires nL4N3CA31E ** Walt Disney Co DIS.N : + 7,2 % ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : + 0,5% ** Paramount Global PARA.O : + 1,9% BUZZ - Les sociétés de médias grimpent alors que les acteurs hollywoodiens mettent fin à leur grève après un accord de principe nL4N3CA388 ** Coinbase Global Inc COIN.O : plus 7.8% ** Bitfarms Ltd BITF.O : +8,9% *riot Platforms Inc RIOT.O : +3% * Hut 8 Mining Corp ** Hut 8 Mining Corp HUT.O : hausse de 0,7% BUZZ - Le bitcoin atteint son plus haut niveau depuis 18 mois nL4N3CA4G4 ** Spirit AeroSystems Holdings Inc SPR.N : +4% BUZZ - Hausse des actions et des obligations convertibles nL1N3CA162 ** Duolingo Inc DUOL.O : + 19,5 % BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre et des prévisions pour l'année fiscale nL4N3CA3CK ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : +19% BUZZ - Les actions montent en flèche après un chiffre d'affaires supérieur aux estimations nL4N3CA3IZ ** Assertio Holdings Inc ASRT.O : baisse de 45.8% BUZZ - chute après une perte inattendue au troisième trimestre nL4N3CA3IY ** WestRock Co WRK.N : +2,4% BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis neuf mois, le bénéfice du 4ème trimestre dépassant les attentes nL4N3CA4ED ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : baisse de 15,3% BUZZ - baisse car l'offre d'actions a éclipsé le chiffre d'affaires du 3ème trimestre nL4N3CA4TN ** Krispy Kreme Inc DNUT.O : -7% BUZZ - Les actions chutent après la publication d'un mauvais résultat pour le troisième trimestre nL4N3CA3W5 ** Novavax Inc NVAX.O : en hausse de 1,3% BUZZ - Gains grâce à un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour le troisième trimestre nL4N3CA4I1 ** Becton Dickinson and Co BDX.N : baisse de 9,2% BUZZ - Baisse après un manque à gagner au 4ème trimestre et des prévisions moroses pour l'année fiscale 2024 nL4N3CA41S ** TransDigm Group Inc TDG.N : + 8,3 % BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3CA425 ** Veeva Systems Inc VEEV.N : baisse de 14% BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions de revenus annuels nL4N3CA42S ** LivePerson Inc LPSN.O : baisse de 5,2% BUZZ - Chute suite à la réduction des prévisions de revenus pour l'année fiscale 23 en dessous des estimations nL4N3CA3Q5 ** Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : baisse de 28,9% BUZZ - Chute suite à un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre nL4N3CA4JJ ** Canadian Solar Inc CSIQ.O : +2,6% BUZZ - Hausse suite à la construction d'une usine de fabrication de plaques photovoltaïques en Thaïlande nL4N3CA3ZK ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 5,7 % BUZZ - baisse suite à l'annonce par HSBC d'une couverture dans le camp des baissiers nL1N3CA1LI ** Atmos Energy Corp ATO.N : +2,3% BUZZ - Hausse, la société prévoit une augmentation de ses bénéfices pour l'année fiscale 24 nL4N3CA3OQ ** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : baisse de 14,8% BUZZ - Baisse de la notation après des prévisions négatives sur le programme cellulaire nL4N3CA46C ** Instacart Inc CART.O : baisse de 10,7% BUZZ - baisse suite à des inquiétudes sur la croissance à court terme nL4N3CA47Y ** Myriad Genetics Inc MYGN.O : baisse de 8,1% BUZZ - baisse suite à une offre d'actions de 110 millions de dollars nL1N3CA1PM ** Chesapeake Utilities Corp CPK.N : baisse de 3,1% BUZZ - baisse suite à une offre publique de 330 millions de dollars nL4N3CA4AM ** Ikena Oncology Inc IKNA.O : baisse de 68,6% BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de revenus pour le troisième trimestre nL4N3CA4K7 ** Parker-Hannifin Corp PH.N : +1,8% BUZZ - Hausse après que la Deutsche Bank ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions nL4N3CA4HZ ** Jackson Financial Inc JXN.N : +10,2% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre et du chiffre d'affaires nL4N3CA4LX ** Fair Issac Corp FICO.N : + 3,9 % BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3CA4MQ ** Nvidia Corp NVDA.O : +2,8% BUZZ - Les plans chinois sur les puces ont fait clignoter le vert pour les investisseurs à long terme nL1N3C929J ** Enviva Inc EVA.N : baisse de 75,7% BUZZ - chute suite à un avertissement sur la continuité de l'exploitation, retrait des perspectives pour 2023 nL4N3CA4LH ** Fleetcor Technologies Inc FLT.N : baisse de 2,9% BUZZ - chute suite à de faibles prévisions de bénéfices pour l'année nL4N3CA4OY ** Essex Property Trust Inc ESS.N : baisse de 1,1% BUZZ - Chute après que BMO ait réduit ses prévisions nL4N3CA4PD ** Digital Turbine Inc APPS.O : baisse de 5,2% BUZZ - Chute après que les revenus du troisième trimestre aient été inférieurs aux estimations nL4N3CA4CD ** Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : baisse de 15,5% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 3 ans et demi après la réduction des prévisions pour l'exercice 23 nL4N3CA4W8 Les 11 principaux secteurs du S&P 500: Services de .SPLRCL en hausse de communication 0,11 Consommation .SPLRCD en baisse de discrétionnaire 1,43 Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,50 Energie .SPNY en hausse de 0,05 Finance .SPSY en baisse de 0,25% Santé .SPXHC en baisse de 1,83 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,11 Technologies de .SPLRCT en hausse de l'information 0,43 Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,39 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,18 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,94