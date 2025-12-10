LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GE Vernova, PepsiCo, Middleby

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont on s'attend à ce qu'elle réduise les taux d'intérêt tout en émettant des commentaires prudents sur la voie de l'assouplissement futur. .N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - Les actions glissent suite à la baisse des revenus du troisième trimestre nL6N3XG0KB

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à une forte prévision de revenus pour 2026 nL6N3XG0KO

** Pearson PLC PSO.N :

BUZZ - J.P Morgan déclare que les opportunités d'IA dans les médias de l'UE ont été sous-estimées et que les craintes sont exagérées nL8N3XG0G3

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Le marché parle de l'intérêt d'Eli Lilly pour un rachat, ce qui fait bondir le titre de 19% nL8N3XG0KR

** Braze Inc BRZE.O :

BUZZ - La société bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus nL6N3XG0L3

** Wave Life Sciences Ltd WVE.O :

BUZZ - Chute après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 350 millions de dollars nL6N3XG0L6

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Sursaut après qu'un rapport ait indiqué que SpaceX, sa principale participation, préparait une introduction en bourse de grande envergure nL4N3XG0OK

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Augmentation après que JP Morgan ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3XG0OM

** Middleby Corp MIDD.O :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies l'ait relevé à "acheter" et ait augmenté son objectif de cours nL4N3XG0RX

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Gains après que JP Morgan ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XG0PT