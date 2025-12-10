 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GE Vernova, PepsiCo, Middleby
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont on s'attend à ce qu'elle réduise les taux d'intérêt tout en émettant des commentaires prudents sur la voie de l'assouplissement futur. .N

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - Les actions glissent suite à la baisse des revenus du troisième trimestre nL6N3XG0KB

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à une forte prévision de revenus pour 2026 nL6N3XG0KO

** Pearson PLC PSO.N :

BUZZ - J.P Morgan déclare que les opportunités d'IA dans les médias de l'UE ont été sous-estimées et que les craintes sont exagérées nL8N3XG0G3

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - Le marché parle de l'intérêt d'Eli Lilly pour un rachat, ce qui fait bondir le titre de 19% nL8N3XG0KR

** Braze Inc BRZE.O :

BUZZ - La société bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus nL6N3XG0L3

** Wave Life Sciences Ltd WVE.O :

BUZZ - Chute après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 350 millions de dollars nL6N3XG0L6

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Sursaut après qu'un rapport ait indiqué que SpaceX, sa principale participation, préparait une introduction en bourse de grande envergure nL4N3XG0OK

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Augmentation après que JP Morgan ait relevé le titre à "surpondérer" nL6N3XG0OM

** Middleby Corp MIDD.O :

BUZZ - Le titre monte après que Jefferies l'ait relevé à "acheter" et ait augmenté son objectif de cours nL4N3XG0RX

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Gains après que JP Morgan ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XG0PT

Valeurs associées

ABIVAX SP ADS
123,0400 USD NASDAQ +6,94%
BRAZE RG-A
30,6500 USD NASDAQ +2,06%
DESTINY TECH
27,8350 USD NYSE +1,40%
GAMESTOP
23,180 USD NYSE -0,81%
GE VERNOVA
625,010 USD NYSE +0,48%
MIDDLEBY CORP
129,0000 USD NASDAQ +0,63%
PEPSICO
144,6400 USD NASDAQ -0,68%
PROPETRO HOLDING
10,985 USD NYSE +1,76%
WAVE LIFE SCI
17,700 EUR Tradegate -3,80%
WAVE LIFE SCI
21,3100 USD NASDAQ +15,06%
© 2025 Thomson Reuters.

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 13:42 

    Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays. Les deux bâtiments étaient habités par huit familles ... Lire la suite

  • Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo
    Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:42 

    La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Après un record en 2025, TUI adopte des prévisions prudentes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 13:26 

    Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record. Pour son ... Lire la suite

