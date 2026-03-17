LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elbit Systems, Oklo, Janus Henderson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, alors que le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix du pétrole près de 100 $ le baril, remettant les risques d'inflation au premier plan avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale qui débutera plus tard dans la journée. .N
** Uber Technologies Inc UBER.N :
BUZZ - Hausse grâce au partenariat avec Nvidia pour les robotsaxis nL4N4050NX
** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :
BUZZ - Hausse suite à un essai montrant un taux de retour plus faible pour le cancer du sein nL4N4050TM
** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O :
BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de la notation de Piper Sandler nL4N3UK174
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Glisse, le conflit au Moyen-Orient réduisant les perspectives pour le premier trimestre nL4N4050VT
** Nebius Group NV NBIS.O :
BUZZ - dévoile un plan d'obligations convertibles de 3,75 milliards de dollars; baisse des actions nL6N4040SQ
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre
nL4N4050WO
** Citi Trends Inc CTRN.O :
BUZZ - Sursaut après les résultats du 4ème trimestre
nL4N4050ZB
** JetBlue Airways Corp JBLU.O :
BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus unitaires pour le 1er trimestre
nL4N405105
** Steel Dynamics Inc STLD.O :
BUZZ - chute, ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre étant inférieures aux estimations nL4N40510G
** Canadian Solar Inc CSIQ.O :
BUZZ - Gains après que Mizuho ait relevé la note à "neutre"
nL4N40510M
** Elbit Systems Ltd ESLT.O :
BUZZ - Les bénéfices augmentent en raison de la demande liée à la guerre nL6N4050TK
** Oklo Inc OKLO.N :
BUZZ - Hausse après que le département américain de l'énergie ait approuvé l'accord de sécurité pour le réacteur Aurora nL4N405123
** Prologis Inc PLD.N : ** Eastgroup Properties Inc EGP.N :
BUZZ - BMO relève ses prévisions sur Prologis et Eastgroup en raison d'une occupation résiliente nL4N40513G
** Janus Henderson PLC JHG.N :
BUZZ - Hausse après une nouvelle offre de 8,6 milliards de dollars en espèces et en actions de Victory Capital nL6N4050U9
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