LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elbit Systems, Oklo, Janus Henderson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, alors que le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix du pétrole près de 100 $ le baril, remettant les risques d'inflation au premier plan avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale qui débutera plus tard dans la journée. .N

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Hausse grâce au partenariat avec Nvidia pour les robotsaxis nL4N4050NX

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Hausse suite à un essai montrant un taux de retour plus faible pour le cancer du sein nL4N4050TM

** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O :

BUZZ - Hausse suite à la révision à la hausse de la notation de Piper Sandler nL4N3UK174

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Glisse, le conflit au Moyen-Orient réduisant les perspectives pour le premier trimestre nL4N4050VT

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - dévoile un plan d'obligations convertibles de 3,75 milliards de dollars; baisse des actions nL6N4040SQ

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

nL4N4050WO

** Citi Trends Inc CTRN.O :

BUZZ - Sursaut après les résultats du 4ème trimestre

nL4N4050ZB

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus unitaires pour le 1er trimestre

nL4N405105

** Steel Dynamics Inc STLD.O :

BUZZ - chute, ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre étant inférieures aux estimations nL4N40510G

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Gains après que Mizuho ait relevé la note à "neutre"

nL4N40510M

** Elbit Systems Ltd ESLT.O :

BUZZ - Les bénéfices augmentent en raison de la demande liée à la guerre nL6N4050TK

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - Hausse après que le département américain de l'énergie ait approuvé l'accord de sécurité pour le réacteur Aurora nL4N405123

** Prologis Inc PLD.N : ** Eastgroup Properties Inc EGP.N :

BUZZ - BMO relève ses prévisions sur Prologis et Eastgroup en raison d'une occupation résiliente nL4N40513G

** Janus Henderson PLC JHG.N :

BUZZ - Hausse après une nouvelle offre de 8,6 milliards de dollars en espèces et en actions de Victory Capital nL6N4050U9