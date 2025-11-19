LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DoorDash, les mineurs d'or et d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

19 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement plus élevés mercredi, après avoir enregistré des baisses en début de semaine, les investisseurs se concentrant sur les résultats de Nvidia plus tard dans la journée, ce qui pourrait s'avérer être un moment décisif pour le commerce de l'intelligence artificielle. .N

** Dolby Laboratories Inc DLB.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions pour le trimestre des fêtes de fin d'année aient manqué les estimations nL6N3WV0L8

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix des lingots augmentent en raison de la demande de valeurs refuges

nL6N3WV0M1

** DoorDash Inc DASH.O :

BUZZ - L'entreprise progresse alors que Jefferies passe l'ordre d'achat à "acheter" nL4N3WV0RW

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : ** Sionna Therapeutics Inc SION.O : ** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : ** VTV Therapeutics Inc VTVT.O :

BUZZ - BTIG devient haussier sur le secteur de la biotechnologie, voit 2026 comme une 'année record'

nL6N3WV0JN

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix du métal blanc sont à la hausse nL6N3WV0O7

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec des entités saoudiennes pour développer et tester des taxis aériens électriques

nL4N3WV0UW

** Avadel Pharmaceuticals PLC AVDL.O :

BUZZ - Les actions bondissent suite à l'augmentation de l'offre de rachat d'Alkermes nL4N3WV0UU

** Sandisk Corp SNDK.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O : ** Western Digital Corp WDC.O : ** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Les fabricants de puces mémoire augmentent; un rapport indique que Nvidia pourrait doubler ses prix

nL6N3WV0N5

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Chute après que les ventes du troisième trimestre aient manqué les estimations nL6N3WV0NK

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 375 millions de dollars nL6N3WV0PC

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Jefferies reclasse Zions Bancorp à "acheter" et augmente les prévisions en raison de l'amélioration des perspectives nL6N3WV0P7