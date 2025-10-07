 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 992,64
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Constellation Brands, Intercontinental Exchange, IBM
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, la lassitude des investisseurs s'installant un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de clôture, l'attention se portant maintenant sur une série de conférenciers de la Réserve fédérale pour des signaux de politique. .N

** Colgate - Palmolive Co < CL.N >:

BUZZ - Les réductions de la TPS, la mousson prolongée ont nui aux ventes du deuxième trimestre pour les sociétés de consommation indiennes, selon un courtier nL6N3VO0C2

** Constellation Brands Inc < STZ.N >:

BUZZ - Gains après une baisse des ventes plus faible que prévu au T2 nL6N3VO0EE

** AppLovin Corp < APP.O >:

BUZZ - Le titre baisse après l'annonce d'une enquête de la SEC sur les pratiques de collecte de données nL3N3VO0ES

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - Le titre baisse suite à l'évaluation de Jefferies et à la réduction du prix cible nL6N3VO0GA

** Amkor Technology Inc < AMKR.O >:

BUZZ - Le titre grimpe après avoir augmenté l'investissement dans les installations de l'Arizona nL3N3VO0H5

** Intercontinental Exchange Inc < ICE.N >:

BUZZ - Gains après l'annonce d'une prise de participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket nL3N3VO0II

** International Business Machines Corp < IBM.N >:

BUZZ - Les actions augmentent suite à un partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'intelligence artificielle

nL3N3VO0K4

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - HSBC commence la couverture d'Alphabet par un 'achat', voyant l'IA et le cloud à la hausse nL6N3VO0J9

** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** Southwest Airlines Co < LUV.N >:

BUZZ - Bernstein relève le PT des compagnies aériennes américaines en raison d'une demande plus saine nL3N3VO0IA

** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:

BUZZ - Le titre grimpe grâce à des données prometteuses sur le traitement du cancer nL3N3VO0KF

** Lexeo Therapeutics Inc < LXEO.O >:

BUZZ - Le titre monte après les résultats positifs d'un essai clinique pour un médicament contre les maladies cardiaques nL6N3VO0IR

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - Citi augmente le PT de Caterpillar, citant la force de l'exploitation minière et des infrastructures nL3N3VO0LH

Valeurs associées

ALPHABET-A
250,4300 USD NASDAQ +2,07%
AMERICAN AIRLINE
11,8300 USD NASDAQ +2,16%
AMKOR TECHNOLOGY
30,5700 USD NASDAQ +4,05%
APPLOVIN RG-A
587,0000 USD NASDAQ -14,03%
CATERPILLAR
495,430 USD NYSE -0,51%
COLGATE-PALMOLIV
77,440 USD NYSE -0,71%
CONSTELLATION BRD-A
138,740 USD NYSE -2,45%
DELTA AIR LINES
58,260 USD NYSE +1,75%
DOLLAR TREE
87,6800 USD NASDAQ -2,56%
IBM
289,490 USD NYSE +0,37%
INTERCON EXCHANG
159,045 USD NYSE -2,17%
LEXEO
6,4700 USD NASDAQ -2,27%
SOUTHWEST AIRLIN
32,565 USD NYSE +0,12%
TELOMIR PHARMA
1,4200 USD NASDAQ +1,43%
UNITED AIRLINES
97,0700 USD NASDAQ +1,83%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2025 à 13:38:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank