07/10/2025 à 13:38

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Constellation Brands, Intercontinental Exchange, IBM

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, la lassitude des investisseurs s'installant un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de clôture, l'attention se portant maintenant sur une série de conférenciers de la Réserve fédérale pour des signaux de politique. .N

** Colgate - Palmolive Co < CL.N >:

BUZZ - Les réductions de la TPS, la mousson prolongée ont nui aux ventes du deuxième trimestre pour les sociétés de consommation indiennes, selon un courtier nL6N3VO0C2

** Constellation Brands Inc < STZ.N >:

BUZZ - Gains après une baisse des ventes plus faible que prévu au T2 nL6N3VO0EE

** AppLovin Corp < APP.O >:

BUZZ - Le titre baisse après l'annonce d'une enquête de la SEC sur les pratiques de collecte de données nL3N3VO0ES

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - Le titre baisse suite à l'évaluation de Jefferies et à la réduction du prix cible nL6N3VO0GA

** Amkor Technology Inc < AMKR.O >:

BUZZ - Le titre grimpe après avoir augmenté l'investissement dans les installations de l'Arizona nL3N3VO0H5

** Intercontinental Exchange Inc < ICE.N >:

BUZZ - Gains après l'annonce d'une prise de participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket nL3N3VO0II

** International Business Machines Corp < IBM.N >:

BUZZ - Les actions augmentent suite à un partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'intelligence artificielle

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - HSBC commence la couverture d'Alphabet par un 'achat', voyant l'IA et le cloud à la hausse nL6N3VO0J9

** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** Southwest Airlines Co < LUV.N >:

BUZZ - Bernstein relève le PT des compagnies aériennes américaines en raison d'une demande plus saine nL3N3VO0IA

** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:

BUZZ - Le titre grimpe grâce à des données prometteuses sur le traitement du cancer nL3N3VO0KF

** Lexeo Therapeutics Inc < LXEO.O >:

BUZZ - Le titre monte après les résultats positifs d'un essai clinique pour un médicament contre les maladies cardiaques nL6N3VO0IR

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - Citi augmente le PT de Caterpillar, citant la force de l'exploitation minière et des infrastructures nL3N3VO0LH