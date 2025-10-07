LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Constellation Brands, Intercontinental Exchange, IBM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé mardi, la lassitude des investisseurs s'installant un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de clôture, l'attention se portant maintenant sur une série de conférenciers de la Réserve fédérale pour des signaux de politique. .N
** Colgate - Palmolive Co < CL.N >:
BUZZ - Les réductions de la TPS, la mousson prolongée ont nui aux ventes du deuxième trimestre pour les sociétés de consommation indiennes, selon un courtier nL6N3VO0C2
** Constellation Brands Inc < STZ.N >:
BUZZ - Gains après une baisse des ventes plus faible que prévu au T2 nL6N3VO0EE
** AppLovin Corp < APP.O >:
BUZZ - Le titre baisse après l'annonce d'une enquête de la SEC sur les pratiques de collecte de données nL3N3VO0ES
** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:
BUZZ - Le titre baisse suite à l'évaluation de Jefferies et à la réduction du prix cible nL6N3VO0GA
** Amkor Technology Inc < AMKR.O >:
BUZZ - Le titre grimpe après avoir augmenté l'investissement dans les installations de l'Arizona nL3N3VO0H5
** Intercontinental Exchange Inc < ICE.N >:
BUZZ - Gains après l'annonce d'une prise de participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket nL3N3VO0II
** International Business Machines Corp < IBM.N >:
BUZZ - Les actions augmentent suite à un partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'intelligence artificielle
** Alphabet Inc < GOOGL.O >:
BUZZ - HSBC commence la couverture d'Alphabet par un 'achat', voyant l'IA et le cloud à la hausse nL6N3VO0J9
** United Airlines Holdings Inc < UAL.O >: ** Delta Air Lines Inc < DAL.N >: ** American Airlines Group Inc < AAL.O >: ** Southwest Airlines Co < LUV.N >:
BUZZ - Bernstein relève le PT des compagnies aériennes américaines en raison d'une demande plus saine nL3N3VO0IA
** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:
BUZZ - Le titre grimpe grâce à des données prometteuses sur le traitement du cancer nL3N3VO0KF
** Lexeo Therapeutics Inc < LXEO.O >:
BUZZ - Le titre monte après les résultats positifs d'un essai clinique pour un médicament contre les maladies cardiaques nL6N3VO0IR
** Caterpillar Inc < CAT.N >:
BUZZ - Citi augmente le PT de Caterpillar, citant la force de l'exploitation minière et des infrastructures nL3N3VO0LH
