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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Broadcom, BofA, Snap
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés largement inchangés mercredi, les investisseurs reprenant leur souffle après un rallye, tout en attendant de nouveaux signaux provenant d'une série de résultats d'entreprises et de remarques de responsables de la Réserve fédérale. .N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Hausse suite à l'extension de l'accord sur les puces Meta nL4N40Y0LK

** Gitlab Inc GTLB.O :

BUZZ - Hausse après l'extension de la collaboration avec Google Cloud nL6N40Y0MT

** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O :

BUZZ - Hausse après que le Canada ait autorisé un spray antiallergique sans aiguille nL4N40Y0RZ

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - Glisse après une augmentation de l'offre d'actions à 900 millions de dollars nL6N40Y0OG

** Aspire Biopharma Holdings Inc ASBP.O :

BUZZ - Augmentation suite à un accord d'acquisition de 30 millions de dollars nL4N40Y0TX

** Allogene Therapeutics Inc ALLO.O :

BUZZ - Les actions poursuivent leur chute après une levée de fonds de 175 millions de dollars nL6N40Y0PH

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - Gains après la suppression de 1000 emplois

nL6N40Y0PJ

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Hausse après les résultats du premier trimestre

nL4N40Y0VR

** Borr Drilling Ltd BORR.N :

BUZZ - Baisse après la vente d'une obligation convertible de 260 millions de dollars nL6N40Y0Q1

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot plonge après avoir atteint son plus haut niveau en un mois nL4N40Y0WB

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent le PT de CarMax en raison des signes de redressement malgré la perte du 4ème trimestre

nL4N40Y0VW

** Precision BioSciences Ltd DTIL.O :

BUZZ - En hausse alors que l'essai d'édition du gène de l'hépatite B se développe en Europe nL4N40Y0X6

** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O :

BUZZ - En hausse grâce au lancement d'une unité de santé mentale axée sur la défense nL4N40Y0XG

Valeurs associées

ALLOGENE THERAP
2,3700 USD NASDAQ +9,22%
ANGLOGOLD ASH
104,250 USD NYSE -0,27%
ARS PHARMA
8,1800 USD NASDAQ +2,00%
BANK OF AMERICA
53,485 USD NYSE -1,53%
BORR DRILG
5,430 USD NYSE -1,18%
BROADCOM
398,4700 USD NASDAQ +0,44%
CARMAX
40,490 USD NYSE 0,00%
GITLAB RG-A
21,8300 USD NASDAQ +0,32%
GOLD FIELDS SP ADR
47,160 USD NYSE -0,51%
NEWMONT
113,420 USD NYSE +0,34%
NRX PHARMA
2,5100 USD NASDAQ -0,40%
PRECISIO BIO
7,5300 USD NASDAQ -1,70%
SIBANYE SP ADR
13,090 USD NYSE -0,76%
SNAP-A
6,025 USD NYSE 0,00%
TERAWULF
19,3100 USD NASDAQ -1,83%
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