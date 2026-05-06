Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs progressent grâce aux espoirs liés au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Les fabricants américains de puces électroniques rebondissent avant l'ouverture après les résultats d'AMD au quatrième trimestre: le BPA et le bénéfice ont dépassé les prévisions, et les perspectives optimistes concernant l'IA alimentent l'optimisme du secteur

** L'ETF Roundhill Memory DRAM.Z bondit de 7,6 %; Intel

INTC.O et Arm ARM.O s'envolent respectivement de 6,6 % et 11,2 %

** Qualcomm QCOM.O en hausse de 3,7 %; les actions cotées aux États-Unis de TSMC TSM.N et Micron MU.O gagnent respectivement environ 1 % et 6,6 %

** Chiffre d'affaires d'AMD de 10,25 milliards de dollars contre une estimation de 9,89 milliards; BPA de 1,37 dollar contre une estimation de 1,29 dollar

** « AMD a déjà suscité beaucoup d'enthousiasme autour de l'IA, mais les fondamentaux commencent désormais à paraître plus concrets, grâce à un marché potentiel plus vaste et à un positionnement produit plus solide », a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 55 % depuis le début de l'année