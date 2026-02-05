Les actions américaines du secteur des logiciels sont mitigées après une chute brutale due aux craintes de perturbation de l'IA

ServiceNow et Salesforce en baisse après les fortes baisses enregistrées en début de semaine

Les valeurs technologiques d'outre-mer en demi-teinte: LSEG en hausse, Wipro stable

La volatilité du marché est attribuée aux investisseurs à effet de levier qui dénouent leurs positions

Les actions des sociétés américaines de logiciels et de services de données ont été mitigées jeudi après une chute brutale en début de semaine, déclenchée par les craintes que les outils d'intelligence artificielle en plein essor ne bouleversent le secteur.

Intuit INTU.O a légèrement augmenté de 0,6%, tandis que ServiceNow NOW.N , Salesforce CRM.N et Microsoft MSFT.O ont chuté d'environ 2,6% chacun, ce qui contraste avec les fortes baisses enregistrées en début de semaine.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a reculé de 1,8 %, après avoir perdu plus de 800 milliards de dollars en valeur de marché au cours des six dernières séances.

Les performances des valeurs technologiques étrangères ont été mitigées. Les actions du London Stock Exchange Group

LSEG.L ont augmenté de 6,1 %, tandis que les sociétés d'analyse de données RELX REL.L ont augmenté de 2,8 % et la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS a gagné 2 %.

En revanche, l'indice indien des exportateurs de logiciels

.NIFTYIT , qui comprend des noms tels que HCL Technologies

HCLT.NS et Wipro WIPR.NS , a glissé de 0,7 %, un jour après avoir plongé de 6 % lors de sa pire séance en près de six ans.

La société canadienne Thomson Reuters TRI.TO , qui a subi un plongeon record d'une journée en début de semaine après que les investisseurs ont exprimé leurs craintes qu'un nouveau plug-in d'Anthropic's Claude puisse perturber ses activités juridiques, était en baisse de 2,5 % après queses résultatsdu quatrième trimestre aient été largement en ligne avec les estimations.

La société, qui possède la base de données juridiques Westlaw et l'agence de presse Reuters, a déclaré que ses investissements dans l'IA lui apportaient des avantages tangibles.

Le marché se demande si la nature des sociétés de logiciels, qui permet de gonfler les bénéfices, pourrait être perturbée, a déclaré Manish Kabra, responsable de la stratégie actions américaines et multi-actifs de la Société Générale, basé à Londres.

"Pour le moment, nous n'avons pas suggéré aux gens d'acheter des logiciels pour cette raison. Je pense que de nombreux secteurs cycliques s'en sortiront mieux."

La chute des logiciels s'est accompagnée d'une rotation plus large des secteurs technologiques vers des secteurs à valeur ajoutée tels que les biens de consommation de base, l'énergie et les produits industriels, qui ont été à la traîne dans le marché haussier qui a débuté en octobre 2022.

Reflétant l'humeur baissière, l'intérêt à court terme pour les sociétés de logiciels à moyenne et grande capitalisation a augmenté au cours des trois derniers mois, selon la société d'analyse de données Ortex, les sociétés de cybersécurité et de SaaS (Software as a Service) ayant connu la plus forte hausse de cet intérêt. Alphabet GOOGL.O a chuté de 2,8 % après que la société mère Google a déclaré que ses dépenses d'investissement pourraient presque doubler cette année, ravivant les inquiétudes quant aux retombées des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

La volatilité du marché a atteint des sommets dans les actions, les matières premières et les actifs numériques au cours des dernières semaines, ce que les acteurs du marché attribuent aux investisseurs à effet de levier qui dénouent rapidement leurs positions.

Les métaux précieux que sont l'or et l'argent ont repris leur chute jeudi après une déroute historique en début de semaine, et le bitcoin BTC= est passé pour la première fois sous la barre des 70 000 dollars.

"Il s'agit d'un grand nombre de paris relatifs qui ont mal tourné, puis d'une sorte de réinitialisation des marchés internes, mais le temps nous le dira", a déclaré John Hardy, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Saxo, lors d'un podcast.

"Il y a beaucoup d'effet de levier sur ce marché. Nous avons atteint un niveau record en termes de prêts sur marge, etc., donc un homme averti en vaut deux."