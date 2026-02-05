Les actions américaines du secteur des logiciels poursuivent leur déclin en raison des craintes croissantes concernant les perturbations liées à l'IA

ServiceNow et Salesforce en baisse après les fortes baisses enregistrées en début de semaine

Les valeurs technologiques d'outre-mer en demi-teinte: LSEG en hausse, Wipro stable

La volatilité du marché est attribuée aux investisseurs à effet de levier qui dénouent leurs positions

(Mise à jour des cours de l'après-midi) par Medha Singh

Les actions des sociétés américaines de logiciels et de services de données ont étendu leur chute vertigineuse à une septième séance jeudi, les investisseurs continuant à se replier sur les craintes que les outils d'intelligence artificielle qui progressent rapidement puissent bouleverser le secteur.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a perdu 2,8% et est en passe de perdre plus de 950 milliards de dollars en valeur de marché depuis le 28 janvier.

Parmi les grands noms de la technologie qui ont été emportés par la déroute, citons ServiceNow NOW.N , qui a chuté de 4 %, Salesforce CRM.N , qui a perdu 3,3 %, et Microsoft

MSFT.O , qui a perdu 2,6 %.

La société canadienne Thomson Reuters TRI.TO , qui a subi un plongeon record d'une journée en début de semaine après que les investisseurs ont exprimé leurs craintes qu'un nouveau plug-in d'Anthropic's Claude puisse perturber ses activités juridiques, a effacé les premiers gains pour chuter de 4,9 % malgré l'augmentation de son dividende et la publication de résultats pour le quatrième trimestre largement en ligne avec les estimations.

La société, qui possède la base de données juridiques Westlaw et l'agence de presse Reuters, a déclaré que les investissements dans l'IA lui apportaient des avantages tangibles.

"L'incertitude entourant l'impact éventuel de l'IA signifie que les résultats à court terme seront des signaux importants de la résilience de l'entreprise, mais dans de nombreux cas, ils ne suffiront pas à réfuter le risque de baisse à long terme", a déclaré Ben Snider, stratège en chef des actions américaines chez Goldman Sachs.

LA ROTATION DES VALEURS TECHNOLOGIQUES S'INTENSIFIE

La chute des logiciels s'est accompagnée d'une rotation plus large des valeurs technologiques vers des secteurs à valeur ajoutée tels que les biens de consommation de base, l'énergie et les produits industriels, qui ont été à la traîne dans le marché haussier qui a débuté en octobre 2022.

Reflétant l'humeur baissière, les intérêts à court terme sur les sociétés de logiciels à moyenne et grande capitalisation ont augmenté au cours des trois derniers mois, selon la société d'analyse de données Ortex, les sociétés de cybersécurité et de SaaS (Software as a Service) ayant connu la plus forte hausse de cesparis baissiers.

Les données de Goldman Sachs ont montré une forte baisse récente de l'exposition des fonds spéculatifs aux entreprises de logiciels, bien que les fonds restent en position nette longue sur l'industrie.

LE DÉBOUCLAGE DES POSITIONS À EFFET DE LEVIER AJOUTE À LA PRESSION

Le repli s'est également étendu aux secteurs exposés aux sociétés de logiciels, tels que les sociétés de gestion d'actifs, en raison des craintes qu'elles accordent des prêts par le biais de crédits privés.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N , qui était en passe de connaître sa onzième séance de baisse consécutive, a déclaré que son exposition totale au secteur des logiciels représentait 8 % de ses actifs sous gestion lors de l'appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Les performances des valeurs technologiques étrangères ont été mitigées. Les actions du London Stock Exchange Group

LSEG.L ont terminé en hausse de 5,8 %, tandis que les sociétés d'analyse de données RELX REL.L ont augmenté de 2,9 % et la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS a gagné 2 %.

En revanche, l'indice indien des exportateurs de logiciels

.NIFTYIT , qui comprend des noms tels que HCL Technologies

HCLT.NS et Wipro WIPR.NS , a glissé de 0,7 %, un jour après avoir plongé de 6 % lors de sa pire séance en près de six ans.

Le plan d' Alphabet GOOGL.O visant à presque doubler ses dépenses d'investissement a alimenté les inquiétudes quant aux retombées des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et a exacerbé la chute des grandes entreprises technologiques.

LA VOLATILITÉ SE PROPAGE SUR LES MARCHÉS

Ces dernières semaines, la volatilité des marchés s'est accrue sur les actions, les matières premières et les actifs numériques, ce que les acteurs du marché attribuent au fait que les investisseurs à effet de levier ont été contraints de déboucler rapidement leurs positions.

Les métaux précieux que sont l'or XAU= et l'argent XAG= ont repris leur chute jeudi après une déroute historique en début de semaine, et le bitcoin BTC= est passé pour la première fois sous la barre des 70 000 dollars.

"Il s'agit d'un grand nombre de paris relatifs qui ont mal tourné, puis d'une sorte de réinitialisation des marchés internes, mais le temps nous le dira", a déclaré John Hardy, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Saxo, lors d'un podcast.

"Il y a beaucoup d'effet de levier sur ce marché. Nous avons atteint un niveau record en termes de prêts sur marge, etc., donc un homme averti en vaut deux."