Les actions américaines du secteur des logiciels mises à mal par les nouvelles craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 avril - ** Les actions des sociétés américaines du secteur des logiciels chutent, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS perdant 2,8 %

** Palantir Technologies PLTR.O perd 7,3 %, Autodesk

ADSK.O perd 5,5 % et ServiceNow NOW.N perd 5,2 %

** L'industrie a été sous pression au cours des derniers mois en raison des craintes de perturbation des modèles d'IA

** "L'IA a rapidement érodé les fossés traditionnels des logiciels, provoquant un retrait délibéré de la plupart des expositions aux logiciels et renforçant l'importance de la diversification", déclare Michael Clarfeld, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments

** En début de semaine, Anthropic a lancé un nouveau projet de cybersécurité, qui pèse sur l'industrie du logiciel

** La société de sécurité informatique Zscaler ZS.O a également atteint son plus bas niveau depuis près de trois ans, avec une baisse de 7,7 % après que la société de courtage BTIG l'ait rétrogradée de "acheter" à "neutre"

** Netskope NTSK.O et Cloudflare NET.N sont devenus des rivaux plus crédibles

** ZS se négocie à 31,4 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, ce qui correspond aux niveaux les plus bas jamais atteints, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'indice S&P 500 des logiciels et services a perdu 23,5 % à la dernière clôture, contre une baisse de 0,9 % pour l'indice S&P 500 .SPX .

** Pendant ce temps, les principaux indices de Wall Street chutent en raison des inquiétudes concernant l'état du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran .N