Les actions américaines clôturent en baisse alors que le pétrole s'envole de 12% et que le marché de l'emploi s'affaiblit

* Marchés en baisse: Dow 0,95 %, S&P 1,33 %, Nasdaq 1,59 %

* La faiblesse du rapport sur l'emploi suscite des inquiétudes quant au ralentissement de l'économie américaine

* Les actions de Marvell Technology bondissent grâce à de solides prévisions pour 2028

(Ajout de détails sur les marchés après la clôture) par Sabrina Valle et Johann M Cherian

Les trois principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi, suite à un revers soudain sur le marché du travail américain et à une hausse de 12 % des prix du pétrole aux États-Unis en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Un rapport décevant sur l'emploi a intensifié les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine, alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient font grimper en flèche les prix de l'énergie. Ce mélange menace de bloquer la Réserve fédérale , compliquant son chemin vers des réductions de taux et ravivant les craintes d'une nouvelle pression inflationniste.

"Le conflit semble désormais susceptible de durer bien plus longtemps que beaucoup ne l'espéraient, et les prix du pétrole augmentent en conséquence", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché à la société financière Man Group à New York. "Cela soulève la question de savoir si la Fed sera même en mesure de réduire ses taux."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 0,95% à 47 501,55 points, affichant sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis début avril 2025.

Le S&P 500 .SPX a perdu 1,33% à 6.740,00 points et a connu sa pire semaine depuis la mi-octobre. Le Russell 2000 a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début août.

Le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,59% à 22 387,68.

Les prix du pétrole ont bondi, sous l'effet de l'attaque militaire américano-israélienne contre l'Iran, qui a interrompu la navigation dans le détroit d'Ormuz, et des avertissements du Qatar selon lesquels le brut pourrait atteindre 150 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont grimpé de plus de 12 % vendredi, à plus de 90 dollars le baril, tandis que le Brent international a augmenté d'environ 8,5 %, à 92 dollars le baril.

"Nous nous rapprochons chaque jour un peu plus des 100 dollars le baril de pétrole, ce qui a entraîné une volatilité et une anxiété accrues", a déclaré Michael Arone, responsable de la stratégie d'investissement chez State Street Investment Management.

L'indice de volatilité Cboe .VIX , l'indicateur le plus surveillé de l'anxiété des investisseurs à Wall Street, a bondi de 5,74 points pour atteindre 29,49, son niveau le plus élevé depuis avril 2022.

L'augmentation des prix du pétrole a alimenté les anticipations de hausse des coûts des intrants et de pression sur les bénéfices des entreprises, ajoutant à la probabilité d'un affaiblissement des conditions de crédit, ce qui est généralement négatif pour les prêteurs.

L'indice S&P 500 Banks SPXBK , qui suit les principales valeurs bancaires américaines au sein du S&P 500, a reculé de 2,03 %.

BlackRock BLK.N a chuté de 7,1 % à la suite d'une décision de limiter les retraits d'un important fonds de crédit privé .

La banque Western Alliance WAL.N a chuté de 8,4 % après avoir intenté un procès à Jefferies JEF.N pour ne pas avoir effectué un paiement pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group. Jefferies a chuté de 13,5%.

Les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi américain sont apparus dans le contexte d'une grève des travailleurs du secteur de la santé et d'un hiver rigoureux. Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,4 %.

Les valeurs du secteur du voyage ont pris du retard alors que les coûts du carburant ont bondi, le sous-indice S&P Passenger Airlines, qui suit les actions des transporteurs de passagers, a chuté de 4,07%.

Les valeurs énergétiques de l'indice S&P ont augmenté de 0,13 %, car la hausse des coûts de l'énergie devrait se traduire par une augmentation des revenus.

L'or, valeur refuge, a gagné 1,83 %, tandis que le bitcoin a chuté de 4,30 %.

Parmi les autres valeurs, la société de puces Marvell Technology < MRVL.O > a clôturé en hausse de 18,4% après avoir prévu des revenus pour l'exercice 2028 supérieurs aux estimations.

Le volume sur les bourses américaines était de 19,95 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 17,82 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de transactions.