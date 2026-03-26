Les actionnaires de Warner Bros voteront le 23 avril sur la fusion de 110 milliards de dollars avec Paramount, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actionnaires de Warner Bros Discovery
WBD.O voteront le 23 avril sur son projet de fusion de 110 milliards de dollars avec Paramount Skydance PSKY.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal.
Warner Bros et Paramount n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer