 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actionnaires de Warner Bros voteront le 23 avril sur la fusion de 110 milliards de dollars avec Paramount, selon le WSJ
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires de Warner Bros Discovery

WBD.O voteront le 23 avril sur son projet de fusion de 110 milliards de dollars avec Paramount Skydance PSKY.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Warner Bros et Paramount n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,2300 USD NASDAQ 0,00%
WARNER BROS RG-A
27,2200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank