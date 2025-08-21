Les actionnaires de Mediobanca rejettent l'offre d'achat sur Banca Generali-La Stampa

Les actionnaires de Mediobanca ont rejeté la proposition de son directeur général Alberto Nagel visant à acheter Banca Generali, faisant ainsi échouer la création du plus grand gestionnaire de patrimoine d’Italie, selon le quotidien La Stampa.

L'opposition au projet a été menée par les deux principaux investisseurs de Mediobanca, les familles milliardaires del Vecchio et Caltagirone, qui détiennent ensemble près de 30% de son capital.

Ce résultat constitue un revers pour la stratégie de Alberto Nagel visant à bloquer l'offre de rachat de Mediobanca par de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI , soutenue par l'État.

En acquérant Banca Generali, spécialisée dans la banque privée et la gestion de patrimoine, Alberto Nagel aurait rendu l'offre de Monte dei Paschi sur Mediobanca plus onéreuse.

Le rejet de l'opération lève donc un obstacle potentiel à la réussite de la tentative de rachat par Monte dei Paschi.

Banca Generali est détenue par Generali, le plus grand assureur italien, dont les principaux investisseurs sont Mediobanca, les Del Vecchio et les Caltagirone.

