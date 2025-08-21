 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 927,95
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actionnaires de Mediobanca rejettent l'offre d'achat sur Banca Generali-La Stampa
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 11:43

Les actionnaires de Mediobanca ont rejeté la proposition de son directeur général Alberto Nagel visant à acheter Banca Generali, faisant ainsi échouer la création du plus grand gestionnaire de patrimoine d’Italie, selon le quotidien La Stampa.

L'opposition au projet a été menée par les deux principaux investisseurs de Mediobanca, les familles milliardaires del Vecchio et Caltagirone, qui détiennent ensemble près de 30% de son capital.

Ce résultat constitue un revers pour la stratégie de Alberto Nagel visant à bloquer l'offre de rachat de Mediobanca par de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI , soutenue par l'État.

En acquérant Banca Generali, spécialisée dans la banque privée et la gestion de patrimoine, Alberto Nagel aurait rendu l'offre de Monte dei Paschi sur Mediobanca plus onéreuse.

Le rejet de l'opération lève donc un obstacle potentiel à la réussite de la tentative de rachat par Monte dei Paschi.

Banca Generali est détenue par Generali, le plus grand assureur italien, dont les principaux investisseurs sont Mediobanca, les Del Vecchio et les Caltagirone.

(Rédigé par Andrea Mandala, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA GENERALI
49,400 EUR MIL -3,14%
BANCA MPS
8,049 EUR MIL -2,08%
GENERALI
34,530 EUR MIL +0,29%
MEDIOBANCA
20,970 EUR MIL -1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank