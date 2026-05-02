Les actionnaires de Berkshire rejettent la proposition de rapport sur la surveillance des effectifs et approuvent le vote consultatif sur la rémunération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Les actionnaires de Berkshire Hathaway BRKa.N ont rejeté à une écrasante majorité, samedi, une proposition visant à publier un rapport décrivant la manière dont le conglomérat supervise ses plus de 387 000 employés répartis dans près de 200 entreprises.

Les actionnaires ont également approuvé les propositions soutenues par le conseil d'administration de Berkshire visant à accorder une approbation non contraignante sur la manière dont Berkshire rémunère ses dirigeants, et à procéder tous les trois ans à un vote consultatif sur ces rémunérations, connu sous le nom de “say on pay”.

Les 13 administrateurs, dont le directeur général Greg Abel et le président Warren Buffett, ont également été réélus au conseil d'administration de Berkshire.

La proposition de surveillance présentée par l'actionnaire Myra Young indiquait que la structure décentralisée de Berkshire conduisait à “des approches incohérentes en matière de gestion du capital humain”.

Elle a déclaré que cela s'était traduit par des inquiétudes soulevées par les pilotes de NetJets concernant l'engagement de la division d'avions de luxe en matière de sécurité et de formation efficace, ainsi que par un incendie survenu en 2021 dans une usine de l'Illinois gérée par la division chimique Lubrizol, qui a causé 380 millions de dollars de dommages matériels.

Berkshire a soutenu que sa décentralisation reflétait la culture du conglomérat et qu'elle laissait les décisions relatives au personnel aux filiales les mieux placées pour les prendre. La société a déclaré que cela rendait inutile un rapport traitant de son cadre de surveillance.