Les actionnaires d’AFYREN approuvent les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte 2023

72,45% du capital représenté à l’Assemblée Générale et

résolutions largement approuvées



Clermont-Ferrand/Lyon, le 27 juin 2023 à 17h45 CEST – AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation basée sur un modèle complétement circulaire, annonce ce jour l’approbation par les actionnaires des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire tenue le 21 juin 2023.

Sur première convocation, le quorum nécessaire a été largement atteint, les actionnaires ayant voté représentent 72,45% du capital et 71,43% des droits de votes de la Société. Ils ont approuvé les résolutions proposées ; les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet d’AFYREN Investisseurs - AFYREN.

AFYREN remercie l’ensemble des actionnaires ayant participé au vote.



Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu