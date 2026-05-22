Les actionnaires d'Activision concluent un accord à l'amiable de 250 millions de dollars concernant le rachat par Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals
Les actionnaires d'Activision Blizzard ont conclu un accord à l'amiable de 250 millions de dollars concernant des allégations selon lesquelles Microsoft et d'anciens dirigeants du fabricant du jeu vidéo “Call of Duty” les auraient lésés lorsque le géant du logiciel a racheté la société en 2023 pour 75,4 milliards de dollars, selon un document judiciaire déposé jeudi soir devant un tribunal de l'État du Delaware.
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