Les actionnaires d'Activision concluent un accord à hauteur de 250 millions de dollars concernant le rachat par Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte et les détails de l'accord mentionnés au paragraphe 2) par Tom Hals

Les actionnaires d'Activision Blizzard ont conclu un accord à hauteur de 250 millions de dollars concernant des allégations selon lesquelles les anciens dirigeants de la société et Microsoft les auraient lésés lorsque Microsoft a racheté le développeur de jeux vidéo pour 75,4 milliardsde dollarsen 2023, selon un document déposé jeudi soir devant un tribunal de l'État du Delaware.

Les actionnaires du créateur du jeu vidéo « Call of Duty », menés par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden, ont accusé d'anciens dirigeants d'Activision Blizzard, dont le directeur général Bobby Kotick, d'avoir manqué à leurs obligations fiduciaires envers les investisseurs en acceptant un prix de rachat de 95 dollars par action.

Les actionnaires ont déclaré que M. Kotick s'était précipité dans la fusion afin de conserver son poste et de toucher 400 millions de dollars d'indemnités liées au changement de contrôle.

Microsoft et M. Kotick ont déposé des demandes reconventionnelles contre Sjunde, qui seront également réglées dans le cadre de l'accord de règlement.