Les actifs de BlackRock atteignent le chiffre record de 14 000 milliards de dollars grâce à la reprise des marchés au quatrième trimestre

BlackRock BLK.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la reprise des marchés ayant augmenté les revenus de commissions et porté ses actifs sous gestion à un niveau record de 14 040 milliards de dollars.

Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde ont augmenté de 2,5 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats.

Les actions américaines ont progressé grâce à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle, l'assouplissement des taux d'intérêt et la croissance économique soutenue, ce qui a alimenté les gains sur les marchés boursiers et incité les investisseurs à réinvestir dans des stratégies indicielles moins coûteuses.

Avec la baisse de l'inflation et le ralentissement du marché de l'emploi, la Réserve fédérale s'est montrée plus accommodante, ce qui a entraîné d'importantes entrées dans les produits à revenu fixe de BlackRock.

L'afflux d'actionss'est élevé à 126,05 milliards de dollars, contre 126,57 milliards de dollars il y a un an, tandis que les produits à revenu fixe ont enregistré un afflux de 83,77 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les entrées nettes à long terme ont totalisé environ 267,8 milliards de dollars, grâce à la vigueur continue de l'activité des ETF, le principal moteur de la croissance organique de l'entreprise. BlackRock a enregistré une collecte nette record de 698,26 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

Les ETF sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs à la recherche d'une exposition peu coûteuse et diversifiée aux différents marchés.

Ses commissions de performance ont augmenté de 67 % pour atteindre 754 millions de dollars au cours de la période considérée, après avoir augmenté de près de 33 % au cours du troisième trimestre.

L'action BlackRock a gagné 4,4 % en 2025, à la traîne de l'indice S&P 500 en 2025.

LE JEU DU MARCHÉ PRIVÉ

Les gestionnaires d'actifs s'efforcent de diversifier leurs revenus en développant des activités à plus forte rémunération plutôt que des produits indiciels à faible coût.

BlackRock s'est davantage tournée vers les marchés privés, l'immobilier et les infrastructures, en mettant l'accent sur les actifs liés à l'IA, tels que les centres de données et les infrastructures électriques.

La poussée de l'IA est conçue pour exploiter des pools de capitaux plus importants et à plus long terme et pour créer des flux de revenus plus stables et à plus forte marge au-delà des marchés publics traditionnels.

Ses activités sur les marchés privés ont généré des entrées de 12,71 milliards de dollars au cours du trimestre.

BlackRock vise une collecte de fonds cumulée de 400 milliards de dollars sur les marchés privés d'ici à 2030. Dans le cadre de cette initiative, elle a dévoilé des plans visant à inclure des actifs privés dans ses plans de retraite.

Les actifs privés génèrent des frais nettement plus élevés que les fonds négociés en bourse, qui sont au cœur des activités de BlackRock par l'intermédiaire de sa franchise iShares.

Les actifs gérés par BlackRock ont atteint 14 040 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 11 550 milliards de dollars un an plus tôt, les marchés s'étant redressés à la perspective de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le revenu total - dont la majeure partie est perçue en tant que pourcentage des actifs sous gestion - a augmenté à 7 milliards de dollars, contre 5,68 milliards de dollars il y a un an, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 6,69 milliards de dollars.

Les dépenses totales sont passées de 3,6 milliards de dollars l'année dernière à 5,35 milliards de dollars.

Si l'on exclut certaines charges exceptionnelles, le bénéfice net a grimpé à 2,18 milliards de dollars, soit 13,16 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,87 milliard de dollars, soit 11,93 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 12,21 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.