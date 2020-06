Les 50 futurs gagnants de l'économie mondiale à acheter en Bourse selon Goldman Sachs

La selection internationale de Goldmans Sachs. (© Fotolia)

Le stratège de Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, propose un portefeuille de grandes entreprises internationales recommandées à l'achat, pour accompagner le prochain cycle boursier. Parmi les cinquante sélectionnées, seulement trois valeurs françaises !

L'équipe de recherche de Goldman Sachs, dirigée par Peter Oppenheimer, a construit un portefeuille mondial de sociétés affichant des perspectives de croissance supérieures, les futurs gagnants de l'économie mondiale.

Le précédent cycle boursier a connu des performances inhabituelles, portées par une expansion des multiples de valorisation, comparables aux précédents cycles de hausse entre 1945 et 1968 (l'âge d'or du capitalisme et la reconstruction d'après guerre), puis entre 1982 et 1999 (désinflation et réformes des outils de production).

Dans la décennie qui a suivi la crise financière de 2008, la hausse des valorisations a été portée par la baisse des taux d'intérêt et par des politiques monétaires très expansionnistes. Ainsi, depuis le plus bas du 9 mars 2009, la progression des multiples représente 39% de la performance aux États-Unis et 50% en Europe.

Les dividendes comptent pour 25% aux États-Unis et 46% en Europe, alors que la hausse des profits ne justifie que 36% du retour sur investissement outre-Atlantique et seulement 3% en Europe !

La hausse des cours depuis 2009 est aussi caractérisée par une «sur-performance» historique, à la fois dans son ampleur et dans sa durée, des valeurs de croissance sur le thème de la «value» (valeurs décotées).

Le stratège de la banque américaine pense que le retour vers la «value» pourrait encore durer quelques