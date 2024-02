Les 3 IPO les plus attendues à Wall Street en 2024

(Crédits photo : Pixabay - David Vives )

En 2024, nous devrions avoir une année boursière passionnante à Wall Street, notamment grâce à une série d'introductions en bourse qui pourrait marquer un regain d'intérêt des investisseurs pour les IPO. Après une année 2023 avec seulement 154 IPO (et 181 IPO en 2022) contre 1 035 IPO en 2021, les Bourses US restent un marché clé pour les entreprises souhaitant lister leur action en bourse. Le NYSE et le Nasdaq attirent des entreprises du monde entier en raison de la taille et de la liquidité qu'ils offrent.

Parmi elles, 3 introductions en Bourse se distinguent par l'attente qu'elles suscitent auprès des investisseurs et des analystes de marché. Dans cet article, nous allons vous détailler les IPO de ces trois entreprises : Shein, SpaceX et Reddit, lesquelles sont impatiemment attendues en 2024.

IPO Shein

Shein est le spécialiste de la vente de vêtements et d'accessoires tendances à petit prix sur Internet. Shein est au centre de toutes les attentions des investisseurs, alors que l'entreprise se prépare pour son introduction en bourse aux États-Unis. Fondée en Chine, Shein a su conquérir le marché mondial avec ses vêtements à bas prix et ses stratégies marketing efficaces. L'entreprise compte maintenant plus de 100 millions de clients actifs. Cependant, l'entreprise Shein doit naviguer dans un environnement réglementaire complexe, nécessitant l'approbation des autorités chinoises et américaines pour avancer avec son IPO. De potentielles tensions géopolitiques entre la Chine et les USA sur le dossier de Taïwan pourraient impacter le bon déroulement de cette IPO.

Il s'agit toutefois de l'une des IPO les plus attendues de 2024, et l'entreprise Shein devrait être évaluée entre 90 et 100 milliards de dollars. Cependant, des questions demeurent quant à la gestion des données et à la sécurité de l'information pour les utilisateurs de Shein.

Shein compte également attirer des investisseurs stratégiques, comme le fonds SoftBank Vision Fund, qui a annoncé son intention d'acquérir 10 % du capital de Shein pour un montant maximal de 10 milliards de dollars.

L'entreprise Shein n'a pas encore annoncé la date précise de son introduction en Bourse.

IPO SpaceX

La société aérospatiale SpaceX est une autre IPO très attendue aux États-Unis en 2024, bien qu'Elon Musk lui-même ait nié les rumeurs d'une introduction en bourse imminente. Comme c'est souvent le cas pour la plupart des projets et des entreprises de Elon Musk, l'introduction en Bourse de SpaceX pourrait engendrer l'euphorie des investisseurs et créer un FOMO chez les investisseurs particuliers en Bourse.

La société SpaceX est valorisée entre 100 et 150 milliards de dollars et est reconnue pour ses avancées révolutionnaires dans le domaine spatial. Les discussions autour d'une éventuelle IPO de Starlink, la branche de SpaceX proposant l'internet par satellite, ajoutent davantage de crédibilité encore aux rumeurs portant sur une introduction en bourse dès la fin de 2024.

L'entrée en bourse de SpaceX permettrait à l'entreprise SpaceX de lever des fonds pour financer ses projets ambitieux, notamment le développement d'une fusée superlourde pour un voyage sur Mars, et d'une station spatiale en orbite lunaire.

Aucune date précise pour une introduction en Bourse de SpaceX n'a encore été annoncée.

IPO Reddit

Attendue depuis 2022 par les investisseurs, l'IPO Reddit pourrait être organisée au cours de l'année 2024. Après des années de spéculation et de préparation, la plateforme de discussions et de contenus en ligne aux 50 millions d'utilisateurs semble donc prête pour une introduction en Bourse en 2024.

L'objectif pour Reddit serait de vendre environ 10 % de ses actions lors de son introduction en bourse, avec une valorisation potentielle comprise entre 10 et 15 milliards de dollars. Cependant, et à l'image de Facebook au moment de son introduction en Bourse, la société Reddit n'a pas encore réalisé de bénéfices, ce qui pourrait influencer la perception des investisseurs et le succès de l'IPO Reddit.

Toutefois, selon les analystes, Reddit pourrait être la plus grosse introduction en Bourse aux États-Unis en 2024. Alors que Elon Musk voulait faire de X (ex-Twitter) un environnement sans censure au nom de la liberté d'expression, c'est sur ce terrain que Reddit est leader depuis 2005, un symbole sachant que les élections présidentielles sont également organisées cette année.

L'IPO Reddit devrait avoir lieu en mars 2024.

Les autres IPO importantes à suivre à Wall Street en 2024

Voici 3 autres IPO américaines qui devraient être intéressantes à suivre en 2024. Attention toutefois car pour certaines d'entre-elles, il ne s'agit encore que de rumeurs. Il faudra donc suivre avec vigilance les prochaines annonces de ces entreprises et les communiqués du NYSE et du Nasdaq :

MAREX : Le courtier institutionnel sur options et futures, originaire du Royaume-Uni, est l'un des plus importants courtiers bourse sur les matières premières. Marex avait initialement prévu de faire son entrée en Bourse à Londres. Toutefois, l'entreprise d'investissement a confirmé récemment qu'elle avait déposé une demande d'IPO à la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (CFTC) pour une introduction en Bourse à New York en 2024. Aucune date n'a été annoncée actuellement pour l'IPO Marex.

Stripe : La célèbre entreprise de technologie financière offrant des solutions de paiement en ligne pourrait mener une IPO en 2024. Selon les analystes, la valorisation de Stripe en Bourse pourrait atteindre 100 milliards de dollars (valorisation 2023 : 50 milliards de dollars US), et il pourrait s'agir de la plus grande IPO de l'année 2024 si une entrée en Bourse devait se concrétiser. Nous attendons donc qu'une date soit annoncée pour l'introduction en Bourse de Stripe.

Zeekr : Le constructeur de véhicules électriques chinois pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars en Bourse en 2024, avec une valorisation de 10 milliards. L'IPO Zeekr avait été annoncé en 2023, puis suspendue. Il semblerait qu'une introduction en Bourse revienne sur le devant de la scène en 2024. Comme NIO avant eux, Zeekr devrait choisir la Bourse de New-York en cas d'introduction en Bourse.