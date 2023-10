lePERMISLIBRE lance une nouvelle offre inédite et unique sur le marché de l’auto-école : « L’assurance Permis »

Lyon, le 10 octobre 2023 – lePERMISLIBRE - ISIN : FR001400F2Z1, mnémonique : ALLPL, le pionnier de l'auto-école en ligne en France, lance une nouvelle offre inédite et unique sur le marché de l’auto-école : « l’Assurance Permis »

Le permis de conduire est le premier examen avant le baccalauréat. Chaque année, il recense plus de 1,5 million de candidats1. Depuis 2020, le taux de réussite est en baisse : - 4 points, soit environ 60 000 candidats de plus par an en situation d’échec. Face à cette problématique, le développement de nouvelles offres pour anticiper les besoins des futurs candidats est primordial. De plus, nécessitant un budget moyen de 2 000 euros2 par candidat, le permis de conduire est source d’angoisse en cas d’échec.