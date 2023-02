Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris

Lepermislibre - ISIN : FR001400F2Z1, mnémonique : ALLPL - (la « Société »), pionnier de l'auto-école en ligne en France, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris.

A l'occasion du succès de l'introduction en bourse, Lucas Tournel et Romain Durand, cofondateurs de Lepermislibre, déclarent : « Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de notre introduction en bourse et remercions chaleureusement tous nos nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers, ainsi que nos actionnaires existants pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en contribuant au succès de cette introduction en bourse. Nous tenons également à remercier vivement tous nos collaborateurs qui se mobilisent au quotidien pour proposer le meilleur service à nos enseignants et candidats et transformer le permis de conduire à l'ère de la digitalisation. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour saisir toutes les formidables opportunités de développement qu'offre un marché de plus de 2 milliards d'euros par an en France, porté par un cadre réglementaire favorable.

Nous ouvrons aujourd'hui avec vous une nouvelle page de l'histoire de l'entreprise au service d'une ambition forte : devenir à terme le leader français de l'enseignement de la conduite. »