Leonardo met la main sur Enterprise Electronics Corporation
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 13:23
EEC développe, fabrique et entretient des instruments radar météorologiques et de stations de réception de satellites pour la météorologie, l'hydrologie, la recherche et l'aviation pour des applications dans les secteurs militaire et civil.
Cette acquisition renforcera ainsi les capacités de Leonardo dans le secteur météorologique, apportant au groupe italien "de solides compétences radar basées aux Etats-Unis, des capacités de production ainsi qu'une expertise approfondie en application".
Bien qu'EEC continuera d'opérer sous son nom et son identité de marque établis, Leonardo tirera parti de la nature complémentaire des réseaux commerciaux des deux entreprises et de la capacité à proposer des solutions intégrées sur des marchés à fort potentiel.
Valeurs associées
|59,120 EUR
|MIL
|+1,90%
A lire aussi
-
Les "prix exorbitants" des médicaments innovants "favorisent une médecine de riches", dénonce l'immunologue Alain Fischer, l'un des pionniers de la thérapie génique en France, plaidant pour "une réflexion politique et éthique" sur les bénéfices du secteur pharmaceutique, ... Lire la suite
-
Leurs valises bouclées à la hâte, des centaines de personnes fuient un centre de cyberarnaque de Sihanoukville, sur la côte cambodgienne, après l'arrestation et l'extradition d'une figure présumée de cette industrie clandestine. Ecrans d'ordinateur, meubles et ... Lire la suite
-
Focus sur les entreprises européennes qui, malgré des bénéfices stagnants en 2025, s’apprêtent à verser près de 454 milliards d’euros de dividendes, en hausse de 4 %. Fidélisation légitime des actionnaires ou déconnexion avec la réalité économique ? Les dividendes ... Lire la suite
-
L'opérateur de satellites européen Eutelsat a annoncé vendredi avoir signé un accord avec la startup spatiale française MaiaSpace pour les futurs lancements de ses satellites en orbite basse (LEO), dans un élan stratégique majeur pour l'Europe qui cherche des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer