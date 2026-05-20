Leonardo décroche un contrat de 320 MEUR pour des systèmes navals au Koweït

Le groupe italien renforce son partenariat stratégique avec EDGE et ADSB dans les systèmes de combat naval destinés à la marine koweïtienne.

Leonardo annonce la signature d'un contrat d'environ 320 MEUR avec Abu Dhabi Ship Building (ADSB), filiale navale du groupe EDGE, pour fournir des systèmes de combat naval de nouvelle génération destinés au programme de vedettes lance-missiles "Al Dorra" de la marine du Koweït.

Le contrat porte sur la configuration Falaj 3 et marque une nouvelle étape dans la coopération entre Leonardo, EDGE et ADSB, qui a déjà conduit à la livraison de plus de 25 navires au cours des 20 dernières années.

Le groupe italien souligne que cet accord soutient également le projet de création d'une coentreprise avec EDGE Group. Selon Leonardo, le portefeuille de contrats déjà obtenu valide un modèle industriel compétitif sur le marché mondial de la défense.

Grâce à ce programme, les partenaires entendent renforcer leur positionnement dans la gestion intégrée de navires militaires, depuis l'intégration des systèmes jusqu'à la livraison de plateformes navales avancées.

A la suite de cette annonce, le titre progresse de 2,2% à Milan.