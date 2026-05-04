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Leonardo confirme son statut de "leader ESG"
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:33

Le M-345 développé par Leonardo. (Crédits: Leonoardo)

Le M-345 développé par Leonardo. (Crédits: Leonoardo)

Le groupe italien met en avant ses "performances ESG de premier plan", malgré un contexte d'exigences accrues.

Leonardo annonce sa reconduction, pour la seizième année consécutive, dans les indices Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) 2026, qui distinguent les entreprises les plus performantes en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Le groupe figure à la fois dans les indices mondiaux et européens, parmi 350 entreprises sélectionnées, dans un univers particulièrement sélectif. Dans le secteur Aerospace, Defence & Security (aéronautique, défense et sécurité), seules 5 entreprises sont retenues au niveau mondial.

L'évaluation repose sur le Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, qui analyse plus de 12 000 entreprises. Leonardo obtient la meilleure note de son secteur avec un score de 83/100.

Cette reconnaissance s'ajoute à d'autres améliorations récentes, notamment chez Sustainalytics (réduction du risque ESG à 22 contre 29), CDP (intégration dans la "A list") et ISS ESG (relèvement de la note de C à B-).

Ces résultats confirment le renforcement de la stratégie ESG du groupe, perçue comme un levier de compétitivité, d'innovation et d'attractivité auprès des investisseurs.

Le titre progresse de 0,5% en fin de matinée à Milan et signe une progression de près de 9% depuis le début de l'année.

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